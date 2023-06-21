Пять слов-магнитов, отталкивающих деньги и притягивающих проблемы

Некоторые слова отпугивают деньги и притягивают бедность. Поэтому, чтобы не потерять сбережения, нужно отказаться от этих слов и употреблять их как можно реже.

Сила слова может изменить настоящее и даже будущее. Не используйте их, тогда деньги и успех не будут убегать от вас.

Читайте также: Куда поставить телевизор, чтобы он притягивал счастье и успех

1. "Бедный". Не стоит прибедняться и использовать это слово к себе или своим родным. Иначе есть риск, что вы действительно станете такими, еще и привлечете неудачи и долги.

2. "Нет". Это слово приводит к неудачам. Его нужно заменить на "На этот раз не получится", или "Извиняюсь, но...".

Видео дня

Чтобы Вселенная шла вам на встречу и отдавала вам что-то, нужно и самому что-то отдать. Если же вы будете часто отвечать "Нет", то и сами не сможете добиться успеха.

3. "Хозяин". Ни в коем случае не называйте своего работодателя "хозяином". Также не следует так называть или записывать в телефоне арендодателя. Это влияет на финансовые успехи и самоопределение.

Читайте также: Почему нельзя носить деньги без кошелька: народные приметы

4. "Должен". Не употребляйте это слово и не говорите в магазине "Сколько я вам виноват?" Поскольку так вы вгоняете себя в долги на подсознательном уровне, поскольку слова обладают особой силой.

5. "Лавэ", "бабло" и другие варианты. Называйте деньги – деньгами, и не высказывайтесь о них пренебрежительно. Поскольку таким образом вы можете попрать себя. Называйте деньги "деньгами", "богатством", но не "капустой".

Читайте также: Когда нужно подметать в доме, чтобы избавиться от денежных проблем

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!