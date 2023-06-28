Як залучити фінансовий достаток за допомогою фен-шуй

Китайський фен-шуй допоможе розбагатіти та стабілізувати своє фінансове становище. Дослухайтеся до порад великої кількості послідовників цієї тисячолітньої філософії.

Як зауважує видання Sante Plus, наше робоче місце – це місце, де витрачається багато енергії та проводиться багато часу. Ось чому важливо, щоб це середовище було особливо сприятливим для хороших енергій.

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Якщо ви не працюєте у спокої, радості та хорошому настрої, ви ніколи не будете на вершині своєї продуктивності. І ваші фінанси не злетять дуже високо! Щоб максимізувати ваші зусилля та закликати удачу, офіс треба перетворити на справжній простір миру та благополуччя.

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Щоб відбити негативні хвилі, немає кращого способу, ніж дотримуватися заповідей фен-шуй. Неможливо, щоб ви не чули про цю тисячолітню філософію, яка прийшла прямо з Китаю. Вона не складна: основні принципи обертаються навколо гармонії навколишнього середовища та енергій, які нас оточують. Тому щодня, застосовуючи певні чітко визначені правила, ви зможете збалансувати енергію свого внутрішнього світу, тоді вона сприятиме вдачі, благополуччю, процвітанню та багатству.

Крім того, до речі, багато дизайнерів інтер'єрів та декораторів дотримуються фен-шую. Людина може легко змінити своє бачення речей та покращити якість життя завдяки цьому простому кроку.

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Якщо ви шукали спосіб стати багатшим і примножити свій статок, у фахівців у цій галузі є кілька цікавих порад із залучення достатку та багатства. Для початку організуйте свій робочий простір, озирніть довкола та подивіться, чи все розкладено акуратно, або ж у вас просто безлад.

Чистота, порядок та організованість – ключові слова, які характеризують фен-шуй. Документи, ручки, дрібнички, меблі та навіть списки справ мають бути в гармонії, щоб сприяти комфорту та душевному спокою. Не можна нормально працювати у хаосі. Тільки чиста та впорядкована обстановка сприятиме залученню багатства.

Крім того, навіть колір стін чи меблів має значення. Фахівці рекомендують уникати темних або надто кричучих відтінків, оскільки вони притягують негатив та труднощі. Само собою, яскраво-червоний – не найкращий колір для спокійної роботи. Натомість зробіть ставку на світлі та пастельні тони, які заспокоюють розум і допомагають краще концентруватися. Важливий момент: ваш робочий стіл завжди має бути освітлений.

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Які предмети можуть залучити гроші до вашого робочого місця

Фен-шуй наполягає на тому, що деякі предмети можуть бути корисними та стануть талісманами. Це допомагає притягувати позитивну енергію. Але будьте обережні, це може мати зовсім протилежний ефект, якщо ви поставите його в неправильне місце.

До прикладу, дзеркало не можна встановлювати перед собою. Оскільки це збільшує стрес і ви витратите більше часу на те, щоб дивитися на себе, аніж на роботу. Натомість помістіть його перед вхідними дверима.

Що стосується дрібничок, то якщо ви хочете, щоб ваше фінансове становище було благополучним, найкращий талісман – слон. В Азії його символіка дуже сильна: крім того, що він сприяє багатству, захищає свого власника, приносить втіху, силу і мудрість. Проте хобот має бути догори, адже так він буде відганяти від вас негативні вібрації.

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