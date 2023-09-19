Как сделать собственный гель для стирки: экологичная альтернатива магазинным средствам
UAportal подготовил рекомендации, которые помогут создать собственный гель для стирки, отвечающий всем потребностям. Попрощайтесь с дорогими средствами и приветствуйте более рациональный подход к уходу за бельем. Эта экономическая и экологическая альтернатива магазинным средствам совершит переворот в рутине стирки.
Чтобы сделать гель для стирки в домашних условиях, вам нужно смешать в большой миске:
- 1 стакан натертого мыла;
- 1 стакан пищевой соды;
- 1 стакан боракса.
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Смешайте до образования мелкого порошка. Добавьте 10-15 капель излюбленного эфирного масла для приятного аромата. Используйте 1-2 столовых ложки геля на одну загрузку белья.
Создайте свой домашний гель для стирки в соответствии с вашими потребностями. Выбирайте мыло без ароматизаторов и откажитесь от эфирных масел, если имеете чувствительную кожу или аллергию. Экспериментируйте с разными сортами мыла, чтобы найти лучший вариант для себя. Кастильское мыло или хозяйственное мыло могут быть отличными вариантами.
Усильте очистительную способность домашнего геля для стирки, добавив к рецепту чашку кислородного отбеливателя. Кислородный отбеливатель – это не хлорное средство, которое удаляет сложные пятна и отбеливает вещи. Смешайте его с другими ингредиентами и выполните те же действия. Перед использованием кислородного отбеливателя проверьте этикетку по уходу за тканью.
Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.
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