Как сохранить букет как можно дольше: действенные советы

Мы всегда хотим, чтобы подаренный букет оставался свежим и давал нам радость как можно дольше. Однако через некоторое время цветы, несмотря на наши стремления, начинают увядать.

UAportal расскажет о правильных методах, которые помогут сохранить букет свежим до двух недель. Для этого можно принять следующие меры.

Используйте чистую воду

Прежде чем поместить цветы в вазу, убедитесь, что вода чистая и без примесей. Помните, что вода из крана не подходит для букетов.

Подбирайте правильный размер вазы

Для букетов лучше использовать вазы с широким дном, поскольку это позволит цветам лучше поглощать воду.

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Выбирайте правильное местоположение

Поставьте вазу с цветами в прохладное и солнечное место. Избегайте установки их вблизи отопителей, так как солнце и тепло могут сократить срок свежести цветов.

Добавляйте обеззараживающие ингредиенты в воду

Чтобы уменьшить размножение бактерий в воде, можно добавить один из следующих ингредиентов (на 1 литр воды):

Несколько капель нашатыря.

Одна таблетка активированного угля.

Половина таблетки нешипучего аспирина.

Несколько капель сока лимона или щепотка лимонной кислоты.

Одна чайная ложка уксуса.

Ложка спирта.

Используйте отстоянную воду

Вода, постоявшая в течение одного дня, считается отстоянной и может быть лучшим вариантом для хранения цветов.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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