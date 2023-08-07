Как создать уютную гостиную с помощью освещения: полезные советы от дизайнеров

Когда дело доходит до создания уютной гостиной, освещение играет решающую роль. Следуя этим советам от дизайнеров интерьера, можно превратить свое домашнее пространство в теплое и уютное жилище.

Послойное освещение

Чтобы добиться уютной атмосферы, сосредоточьтесь на многослойном освещении. Соедините центральную подвеску с настольными лампами и торшерами для создания многомерного эффекта.

Это позволит регулировать освещение в соответствии со временем и желаемым настроением. Дизайнер из Drake Interiors советует добавить специальное освещение, например, светильники и арт-светильники, чтобы улучшить атмосферу в комнате.

Видео дня

Читайте также: Планирование и правильные инструменты: как сделать домашний ремонт менее напряженным

Создайте фокусную точку

Сделайте упор на подвесном светильнике с металлическим золотым покрытием, который будет служить фокусной точкой в вашей гостиной. Он не только придает визуальный интерес, но и отражает свет при освещении. Основательница Mary Patton Design рекомендует использовать структурную лампу или люстру, чтобы соединить интерьер комнаты.

Установите димеры

Кроме правильного выбора дизайна и размещения освещения, значительно улучшить уютную атмосферу можно с помощью димеров. Исполнительный директор компании Industville подчеркивает важность использования димерных выключателей, поскольку они позволяют регулировать уровень освещения и мгновенно задавать желаемый тон в помещении.

Читайте также: Как разместить мебель в доме, чтобы организовать пространство функционально

Продумайте размещение освещения

Не стоит полагаться только на один верхний светильник. Соучредитель компании Lightsandlamps предлагает использовать многослойное освещение из разных источников, таких как настольные лампы, торшеры и светильники на стенах.

Такое сочетание создает тёплое и привлекательное сияние во всем пространстве. Кроме того, стратегическое размещение светильников в темной части комнаты может мгновенно поднять энергию и атмосферу комнаты.

Используйте свечи

Огонек свечи придает уют, как ничто другое. Подумайте о коллекции свеч разной высоты и формы, чтобы создать теплую и гостеприимную атмосферу. Традиционные светильники и свечи на столбиках хорошо подойдут, но вы также можете использовать настенные бра, чтобы поднять свет свечей и создать успокаивающий фон в вашей гостиной.

Раньше мы писали о 20 лайфхаках, которые помогут быстрее убирать квартиру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!