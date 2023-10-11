Как устранить скрип двери: что делать, если смазка не помогает

UAportal подготовил полезные советы о том, как избавиться от скрипа двери с помощью альтернативных методов, не предусматривающих использование смазки. Эти рекомендации помогут сделать дверь более плавной и тихой с помощью подручных средств.

Воспользуйтесь вощеной бумагой или свечой

Нанесение вощеной бумаги или воска от свечи на штифты дверных петель и места трения может эффективно снизить скрип двери без использования смазки. Тщательно очистите область петель влажной тряпкой, чтобы удалить пыль и другие загрязнения, затем нанесите воск, полностью покрывая петли.

Воск обеспечит смазку, уменьшит трение и устранит скрип. Подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем проверять движение двери.

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Используйте силиконовый спрей

Силиконовый спрей – отличная альтернатива смазке для устранения скрипов двери. Предварительно подготовьте дверь, вытерев поверхность чистой тряпкой.

Распылите небольшое количество силиконового спрея непосредственно на петле, уделяя особое внимание точкам поворота. Силиконовый спрей смазывает подвижные части шарниров, уменьшая трение и устраняя скрип.

Попробуйте графитовый порошок

Графитовый порошок эффективно устраняет скрип двери и является сухой альтернативой маслам. Начните с удаления штифта из дверной петли.

Нанесите графитовый порошок на штифт петли, обеспечив полное покрытие. Снова вставьте штифт в петлю и двигайте дверцу вперед-назад, чтобы равномерно распределить графит.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если скрипит пол.

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