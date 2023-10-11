Як усунути скрип дверей: що робити, якщо мастило не допомагає

UAportal підготував корисні поради про те, як позбутися скрипу дверей за допомогою альтернативних методів, які не передбачають використання мастила. Ці рекомендації допоможуть зробити двері більш плавними і тихими за допомогою підручних засобів.

Скористайтесь вощеним папером або свічкою

Нанесення вощеного паперу або воску від свічки на штифти дверних петель і місця тертя може ефективно зменшити скрип дверей без використання мастила. Ретельно очистіть область петель вологою ганчіркою, щоб видалити пил і інші забруднення, а потім нанесіть віск, повністю покриваючи петлі.

Віск забезпечить змащення, зменшить тертя та усуне скрип. Зачекайте, поки він повністю висохне, перш ніж перевіряти рух дверей.

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Використовуйте силіконовий спрей

Силіконовий спрей – чудова альтернатива мастилу для усунення скрипів дверей. Попередньо підготуйте двері, витерши поверхню чистою ганчіркою.

Розпиліть невелику кількість силіконового спрею безпосередньо на петлі, приділяючи особливу увагу точкам повороту. Силіконовий спрей змащує рухомі частини шарнірів, зменшуючи тертя та усуваючи скрип.

Спробуйте графітовий порошок

Графітовий порошок ефективно усуває скрип дверей і є сухою альтернативою мастилам. Почніть з видалення штифта з дверної петлі.

Нанесіть графітовий порошок на штифт петлі, забезпечивши повне покриття. Знову вставте штифт у петлю і рухайте дверцята вперед-назад, щоб рівномірно розподілити графіт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо скрипить підлога.

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