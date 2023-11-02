Как вернуть полотенцам мягкость: полезные лайфхаки

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут спасти старые полотенца. Узнайте, как использовать уксус во время полоскания, чтобы устранить жесткость и неприятный запах полотенец.

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Уксус для более мягких полотенец

Чтобы восстановить мягкость и пушистость старых полотенец, уксус может быть эффективным решением. Во время цикла полоскания в стиральной машине добавьте один стакан дистиллированного белого уксуса.

Этот натуральный смягчитель ткани расщепляет остатки и накопления, устраняя жесткость. Он также устраняет любые стойкие запахи, оставляя полотенца свежими и мягкими.

Теннисные мячики для пышности

Если хотите иметь еще более мягкие полотенца, добавьте несколько чистых теннисных мячиков во время сушки, чтобы поднять их нежность на новый уровень. Теннисные мячики способствуют разрыхлению и разделению волокон, в результате чего полотенца становятся более пушистыми и мягкими. Этот трюк особенно эффективен для толстых полотенец или тех, которые со временем стали излишне жесткими.

Избегайте смягчителей для белья

Вопреки расхожему мнению, кондиционеры и сушилки для белья часто имеют больше недостатков, чем преимуществ, когда речь идет о мягкости полотенец. Эти продукты оставляют после себя осадок, который может способствовать повышению жесткости полотенец. Кроме того, химические вещества, содержащиеся в кондиционерах и сушилках для белья, постепенно накапливаются на полотенцах, уменьшая их поглощающую способность со временем.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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