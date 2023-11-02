Як повернути рушникам м'якість: корисні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть врятувати старі рушники. Дізнайтеся, як використовувати оцет під час полоскання, щоб усунути жорсткість і неприємний запах рушників.

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Оцет для м'якших рушників

Щоб відновити м'якість і пухнастість старих рушників, оцет може бути ефективним рішенням. Під час циклу полоскання у пральній машині додайте одну склянку дистильованого білого оцту.

Цей натуральний пом'якшувач тканини розщеплює залишки та накопичення, усуваючи жорсткість. Він також усуває будь-які стійкі запахи, залишаючи рушники свіжими та м'якими.

Тенісні м'ячики для пишності

Якщо бажаєте мати ще м'якші рушники, додайте кілька чистих тенісних м'ячиків під час сушіння, щоб підняти їхню ніжність на новий рівень. Тенісні м'ячики сприяють розпушуванню та розділенню волокон, в результаті чого рушники стають пухнастішими та м'якшими. Цей трюк особливо ефективний для товстих рушників або тих, які з часом стали надмірно жорсткими.

Уникайте пом'якшувачів для білизни

Всупереч поширеній думці, кондиціонери та сушарки для білизни часто мають більше недоліків, ніж переваг, коли йдеться про м'якість рушників. Ці продукти залишають після себе осад, який може сприяти підвищенню жорсткості рушників. Крім того, хімічні речовини, що містяться в кондиціонерах та сушарках для білизни, поступово накопичуються на рушниках, зменшуючи їхню поглинаючу здатність з часом.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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