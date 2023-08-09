Как выбрать постельное белье: какая ткань подходит лучше

Многие выбирают постельное белье по цвету и дизайну, однако нужно обращать внимание также на материал, текстуру и другие параметры. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор.

Учитывайте климат

Различные текстильные материалы обладают отличным уровнем воздухопроницаемости и изоляционных свойств. К примеру, для теплого климата лучше выбирать легкие ткани, в частности, хлопок или лен. Эти материалы помогают регулировать температуру тела во время жарких ночей. Для холодной погоды – приобретите фланель или микрофибру, они обеспечивают лучшую изоляцию и тепло.

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Учитывайте текстуру

Текстура волокна играет немаловажную роль в определении общего уровня удобства. Некоторые люди предпочитают мягкий атлас или шелк. В то же время другие – наслаждаются хлопковым перкалем. Выбирайте ткань, которая приятна на ощупь и хорошо влияет на ваш сон.

Выбирайте долговечные материалы

Важно выбирать долговечные и простые в уходе ткани. Например, хлопок и лен могут выдерживать частую стирку, не теряя при этом качества. Кроме того, они устойчивы к скатыванию и выцветанию.

Такие ткани, как шелк, требуют более деликатного ухода и могут быть не столь долговечны в долгосрочной перспективе. Поэтому, покупая материал, учитывайте свой образ жизни и количество времени, которое хотите посвятить уходу за постельным бельем.

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