Коли вже треба виходити: Як швидко висушити мокрий одяг та шкарпетки

Если хоть раз в жизни случалось такое, что нужно срочно постирать и высушить вещь перед выходом, или вы вспомнили о грязном костюме вечером, а утром - на работу.

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Если произошла ситуация, когда срочно нужно высушить одежду, Окна рассказали несколько быстрых и эффективных способов сделать это.

Быстрая сушка одежды в стиральной машинке: Если в вашей стиральной машинке есть режим сушки, следует воспользоваться им. Выберите подходящую температуру и время сушки в зависимости от типа ткани; Естественный способ: Если есть время, просто нужно развесить вещи на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Перед сушкой вещи встряхните, чтобы лишней влаги не было, разместите так, чтобы ткань имела доступ к воздуху, и периодически переворачивайте их; Сушка с помощью махрового полотенца: Для быстрой сушки плотных вещей сложите одежду вместе с махровым полотенцем и оставьте на несколько минут. Полотенце впитает лишнюю влагу; Высушивание с помощью утюга: Утюг может помочь быстро высушить одежду. Выключите пару и гладьте вещи с обеих сторон, затем развесьте ее на вешаке; Использование фена: Фен поможет выпарить влагу из одежды. Сушите одежду в 30-50 см от фена с включенным режимом теплого воздуха. Обращайте внимание на размер и мощность фена во избежание повреждений; Высушивание с помощью вентилятора: Вентилятор также поможет ускорить сушку одежды. Повесьте вещи на вешалку или стул, поставьте вентилятор на расстоянии полметра и включите режим поворота; Полотенцесушитель: Полотенцесушитель в ванной комнате может быть использован для сушки вещей, но проверьте, подходит ли этот способ для вашего типа ткани.

Запомните, что некоторые ткани могут повредиться избыточной теплотой или другими способами сушки, поэтому осторожно подбирайте метод для каждого вида одежды.

Напомним, мы уже писали, одежду из какой ткани следует носить в жару.

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