Коли вже треба виходити: Як швидко висушити мокрий одяг та шкарпетки

Якщо хоч раз у житті траплялось таке, що треба терміново випрати та висушити річ перед виходом, або ви згадали про брудний костюм увечері, а вранці — на роботу.

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Якщо трапилася ситуація, коли терміново потрібно висушити одяг, Вікна розказали декілька швидких та ефективних способів зробити це.

Швидке сушіння одягу в пральній машинці: Якщо у вашій пральній машинці є режим сушіння, варто скористатися ним. Виберіть відповідну температуру та час сушіння в залежності від типу тканини; Природний спосіб: Якщо є час, просто треба розвісити речі на вулиці або у добре провітрюваному приміщенні. Перед сушінням речі струсіть, щоб зайвої вологи не було, розмістіть так, щоб тканина мала доступ до повітря, та періодично перевертайте їх; Сушка за допомогою махрового рушника: Для швидкого сушіння щільних речей складіть одяг разом з махровим рушником і залиште на кілька хвилин. Рушник вбере зайву вологу; Висушення за допомогою праски: Праска може допомогти швидко висушити одяг. Вимкніть пару і прасуйте річ з обох сторін, потім розвісьте її на вішаку; Використання фена: Фен допоможе випарувати вологу з одягу. Сушіть одяг на відстані 30-50 см від фена з увімкненим режимом теплого повітря. Звертайте увагу на розмір і потужність фена, щоб уникнути пошкоджень; Висушення за допомогою вентилятора: Вентилятор також допоможе прискорити сушіння одягу. Повісьте речі на вішак або стілець, поставте вентилятор на відстані пів метра і включіть режим повороту; Сушка для рушників: Сушарка для рушників у ванній кімнаті може бути використана для сушіння речей, але перевірте, чи підходить цей спосіб для вашого типу тканини.

Запам'ятайте, що деякі тканини можуть пошкодитися від надмірної теплоти або інших способів сушіння, тому обережно підбирайте метод для кожного виду одягу.

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