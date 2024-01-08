Как защититься от возможных нападений на улице: Эффективные советы
UAportal подготовил советы, которые помогут решить общую проблему личной безопасности во время прогулок по улице. Используя эти практические советы и методы можно повысить оставаться более защищенным в общественном месте.
Уделять внимание своему окружению
Следует обращать внимание на людей вокруг, особенно если они кажутся подозрительными или вызывают чувство дискомфорта. Следует избегать изолированных и плохо освещенных мест, особенно ночью. По возможности нужно держаться густонаселенных улиц и хорошо освещенных маршрутов.
Уверенная походка
Нападающие с большей вероятностью изберут своей мишенью того, кто выглядит неуверенным или уязвимым. Нужно держать голову приподнятой, плечи отведены назад.
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Доверять своим инстинктам
Если кажется, что что-то не так или опасно, стоит довериться своей интуиции и принять немедленные меры. Это может включать переход улицы, вход в общественное место или обращение за помощью к другим людям.
Приемы самозащиты
Следует подумать о том, чтобы записаться на курсы самообороны, чтобы научиться основным приемам, которые помогут защитить себя в случае нападения.
Средства личной безопасности
Будь то свисток, перечный баллончик или персональная сигнализация, наличие защитного устройства в пределах досягаемости может придать дополнительную уверенность и отпугнуть потенциальных нападающих.
Напомним, мы уже писали, как согреться на улице.
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