Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке: советы молодым хозяйкам

Знали ли вы, что некоторые продукты нельзя разогревать в микроволновке? UAportal об этом подробнее, чтобы вы не испортили свои продукты не пострадали от этого.

Яйца

Следует избегать нагревания яиц в микроволновке, поскольку высокая температура приводит к накоплению пара внутри скорлупы, что приводит к взрыву. Лучше готовить яйца другими способами, например варить или жарить их.

Грудное молоко

Не стоит разогревать грудное молоко в микроволновке, так как вследствие этого образуются пятна и происходит неравномерный нагрев.

Микроволновая печь также может уничтожить некоторые полезные свойства грудного молока. Вместо этого следует подогревать его в миске с теплой водой или использовать подогреватель для бутылочек.

Рис

Повторное разогрев риса в микроволновке может привести к размножению бактерий. Рис содержит споры бактерии под названием Bacillus cereus, которые выживают в процессе приготовления.

Если продукт оставить при комнатной температуре, эти споры могут размножаться и производить токсины, вызывающие пищевое отравление. Безопаснее подогревать рис на плите или в духовке.

Фрукты

Фрукты и ягоды с высоким содержанием воды, в частности виноград и вишня, при нагревании могут лопнуть. Лучше всего есть эти продукты свежими или использовать другие способы приготовления, например запекание или приготовление на пару.

Пластиковые контейнеры

Следует избегать разогрева продуктов в пластиковых контейнерах или полиэтиленовой пленке. Некоторые пластмассы выделяют вредные химические вещества под влиянием высокой температуры, которые затем остаются в пище.

Вместо этого лучше пользоваться стеклянной или керамической посудой.

Ранее UaPortal поделился, почему нельзя выключать микроволновку ранее запланированного времени.

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