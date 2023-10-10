Які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці: поради молодим господиням

Чи знали ви, що деякі продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці? UAportal про це детальніше, аби ви не зіпсували свої харчі не постраждали від цього.

Яйця

Слід уникати нагрівання яєць у мікрохвильовій печі, оскільки висока температура призводить до накопичення пари всередині шкаралупи, що спричиняє вибух. Краще готувати яйця іншими способами, наприклад, варити або смажити їх.

Грудне молоко

Не варто розігрівати грудне молоко в мікрохвильовці, оскільки, унаслідок цього, утворюються плями й відбувається нерівномірне нагрівання.

Мікрохвильова піч також може знищити деякі корисні властивості грудного молока. Натомість слід підігрівати його в мисці з теплою водою або використовувати підігрівач для пляшечок.

Рис

Повторне розігрівання рису в мікрохвильовці може призвести до розмноження бактерій. Рис містить спори бактерії під назвою Bacillus cereus, які виживають у процесі приготування.

Якщо залишити продукт при кімнатній температурі, ці спори можуть розмножуватися й виробляти токсини, які викликають харчове отруєння. Безпечніше підігрівати рис на плиті або в духовці.

Фрукти

Фрукти та ягоди з високим вмістом води, зокрема, виноград і вишня, при нагріванні можуть лопнути. Найкраще їсти ці продукти свіжими або використовувати інші способи приготування, наприклад, запікання або приготування на пару.

Пластикові контейнери

Потрібно уникати розігрівання продуктів у пластикових контейнерах або поліетиленовій плівці. Деякі пластмаси виділяють шкідливі хімічні речовини під впливом високої температури, які потім залишаються в їжі.

Натомість краще користуватись скляним або керамічним посудом.

Раніше, UaPortal поділився, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

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