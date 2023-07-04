Какой цвет стен поможет кардинально преобразить дом

Когда дело касается наших домов, мы все хотим иметь привлекательное и ухоженное жилое пространство. Однако правильный выбор цвета стен может существенно изменить восприятие нашего дома.

Хотя яркие цвета могут поначалу привлечь внимание, они быстро надоедают и даже создают ощущение дешевизны. С другой стороны, есть вечный и изысканный вариант, который может мгновенно улучшить внешний вид любого интерьера: это пастельные тона.

Согласно исследованию Better Homes and Gardens, пастельные цвета не только добавляют яркости вашему дому, но и создают впечатление роскоши и дороговизны. Среди множества доступных вариантов один цвет выделяется своей способностью улучшать общую эстетику: цвет слоновой кости.

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Слоновая кость, нежный оттенок белого с едва уловимым оттенком желтого, обладает замечательной ценностью, когда речь идет о домашнем декоре. Его главное достоинство заключается в способности вызывать ощущение свежести, независимо от того, как давно был сделан ремонт.

Виктория Гимсон, директор по дизайну, объясняет, что слоновая кость служит чистым холстом для мебели, произведений искусства и аксессуаров, легко создавая иллюзию пространства.

Кроме того, слоновая кость обладает вневременным качеством, благодаря которому она никогда не выйдет из моды. Она легко сочетается с широким спектром дополнительных цветов, открывая безграничные возможности для дизайна интерьера. Мягкий и нежный пастельный тон излучает тепло и комфорт, создавая уютную атмосферу в вашем доме.

Помимо эстетической привлекательности, цвет слоновой кости обладает и практическими преимуществами. Выбирая этот цвет, вы делаете разумную инвестицию в будущее, поскольку он избавляет от необходимости часто перекрашивать стены.

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