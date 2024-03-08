Лимонное чудо за 20 минут: как приготовить тающее во рту печенье
Легкий рецепт лимонного печенья пригодится как для уютного чаепития, так и для приема гостей. Вы будете приятно удивлены мягкостью и ароматом этой выпечки.
UAportal рассказывает, как приготовить печенье, которое поразит вас своим насыщенным лимонным оттенком и нежной кремовой текстурой, которую обеспечивает добавление сметаны. Свежая натертая лимонная цедра дарит этому печенью яркий цитрусовый акцент.
Кроме того, вы можете подготовить тесто заранее, сформовать из него шарики и заморозить их на противне. Храните их в пакетах или контейнере до трех месяцев. Выпекайте шарики замороженными, добавляя минуту до указанного времени приготовления. Храните готовое печенье в герметичном контейнере при комнатной температуре до трех дней.
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Рецепт лимонного печенья на сметане
Необходимые ингредиенты:
- 8 ст. л. размягченного сливочного масла
- 1 большое яйцо комнатной температуры
- ½ стакана сметаны комнатной температуры
- 1,2 стакана муки
- ½ ч. л. разрыхлителя
- ¼ ч. л. соды
- 1 средний лимон
- ¾ стакана сахара
- ½ ч. л. соли
- ½ ч. л. экстракта лимона или ванили
- 2 ст. л. сахарной пудры
Шаги приготовления:
- В одной емкости соедините муку, ложку разрыхлителя и немного соды.
- Нагрейте духовку до 175°C и застелите противень листом пергамента.
- Мелко натрите цедру лимона, чтобы получить около 1 столовой ложки, а затем выжмите из него сок до 2 столовых ложек. Цедру и ¾ стакана сахара добавьте к мягкому маслу. Используя миксер, взбейте до рыхлой консистенции, это займет примерно 2 минуты.
- Введите в смесь яйцо, сметану, лимонный сок, щепотку соли и несколько капель лимонной или ванильной эссенции. Взбивайте все на средней скорости до однородности, около 30 секунд. Затем добавьте мучную смесь и взбивайте на малой скорости еще минуту.
- Столовой ложкой выкладывайте тесто на лист, оставляя промежутки между порциями.
- Выпекайте около 10 минут. Позвольте печенью остыть на листьях в течение нескольких минут. Повторите с оставшимся тестом.
Перед подачей на стол посыпьте печенье сахарной пудрой.
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