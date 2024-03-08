Лимонное чудо за 20 минут: как приготовить тающее во рту печенье

Легкий рецепт лимонного печенья пригодится как для уютного чаепития, так и для приема гостей. Вы будете приятно удивлены мягкостью и ароматом этой выпечки.

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UAportal рассказывает, как приготовить печенье, которое поразит вас своим насыщенным лимонным оттенком и нежной кремовой текстурой, которую обеспечивает добавление сметаны. Свежая натертая лимонная цедра дарит этому печенью яркий цитрусовый акцент.

Кроме того, вы можете подготовить тесто заранее, сформовать из него шарики и заморозить их на противне. Храните их в пакетах или контейнере до трех месяцев. Выпекайте шарики замороженными, добавляя минуту до указанного времени приготовления. Храните готовое печенье в герметичном контейнере при комнатной температуре до трех дней.

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Рецепт лимонного печенья на сметане

Необходимые ингредиенты:

8 ст. л. размягченного сливочного масла

1 большое яйцо комнатной температуры

½ стакана сметаны комнатной температуры

1,2 стакана муки

½ ч. л. разрыхлителя

¼ ч. л. соды

1 средний лимон

¾ стакана сахара

½ ч. л. соли

½ ч. л. экстракта лимона или ванили

2 ст. л. сахарной пудры

Шаги приготовления:

В одной емкости соедините муку, ложку разрыхлителя и немного соды. Нагрейте духовку до 175°C и застелите противень листом пергамента. Мелко натрите цедру лимона, чтобы получить около 1 столовой ложки, а затем выжмите из него сок до 2 столовых ложек. Цедру и ¾ стакана сахара добавьте к мягкому маслу. Используя миксер, взбейте до рыхлой консистенции, это займет примерно 2 минуты. Введите в смесь яйцо, сметану, лимонный сок, щепотку соли и несколько капель лимонной или ванильной эссенции. Взбивайте все на средней скорости до однородности, около 30 секунд. Затем добавьте мучную смесь и взбивайте на малой скорости еще минуту. Столовой ложкой выкладывайте тесто на лист, оставляя промежутки между порциями. Выпекайте около 10 минут. Позвольте печенью остыть на листьях в течение нескольких минут. Повторите с оставшимся тестом.

Перед подачей на стол посыпьте печенье сахарной пудрой.

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