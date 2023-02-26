Лучшие документальные фильмы 2008-15 годов: будет очень интересно

UAportal подготовил список лучших документальных фильмов, выпущенных в период с 2008 по 2015 год. Рейтинги основаны на IMDB, и все они получили оценки в диапазоне 8-9 баллов.

Отверженные (2012)

IMDB рейтинг: 8.2 Жанр: Документальный Страна: Франция Продолжительность: 100 минут Год: 2012 Продюсер: Ладж Ли

Les Misérables – французский фильм режиссера Ладжа Ли, рассказывающий о молодом человеке, живущем в Париже, который мечтает стать полицейским, несмотря на то, что живет в бедном районе, контролируемом бандами. Фильм был номинирован на премию "Оскар" за лучший международный художественный фильм на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" в 2020 году и получил три премии "Сезар" в 2020 году, в том числе за лучшую режиссуру для Ладжа Ли.

Видео дня

Документальный фильм представляет собой интимный взгляд на жизнь на окраине Парижа, увиденную глазами Стефана и его друзей. В фильме показана их борьба за выживание в условиях нищеты и бандитизма, а также системный расизм в полиции Франции и пренебрежение правительства к неблагополучным районам, таким как "Les Misérables".

Выход через сувенирную лавку

IMDB Рейтинг: 8.3 Жанр: Документальный Страна: Великобритания, США Продолжительность: 87 минут Год: 2010 Продюсер: Бэнкси.

Выход через сувенирную лавку – британско-американский документальный фильм 2010 года, снятый Бэнкси, который рассказывает историю об уличном искусстве и культуре граффити через необычное повествование. Режиссер-любитель, пытающийся снять фильм о самом Бэнкси, оказывается втянутым в этот мир, что приводит к драматическим результатам!

Документальный фильм рассказывает о пути Тьерри Гетта от фотографа-любителя, одержимого идеей запечатлеть на камеру каждый возможный момент, до одной из самых узнаваемых фигур стрит-арта – Мистера Мозгомойки – и, в конечном счете, о том, что он может быть просто еще одной пешкой в игре Бэнкси по манипулированию искусством. Благодаря интервью с крупнейшими представителями современного искусства, такими как Шепард Фэйри и Invader, фильм предлагает как информативный взгляд на современную культуру стрит-арта, так и занимательное исследование художественных амбиций, пошедших не по плану.

Акт убийства (2012)

IMDB Рейтинг: 8.2 Жанр: Документальный Страна: Дания, Великобритания, Норвегия, Финляндия Продолжительность: 115 минут Год: 2012 Продюсер: Джошуа Оппенгеймер.

Акт убийства – документальный фильм 2012 года режиссера Джошуа Оппенгеймера, посвященный геноциду в Индонезии в 1965-66 годах. Фильм рассказывает об Анваре Конго и его группе бывших командиров "эскадронов смерти", которые инсценируют свои убийства в стиле различных голливудских жанров, таких как гангстерские фильмы и вестерны.

Читайте также Не собираются стареть: секреты 6 известных кинозвезд

Фильм является исследованием не только истории Индонезии, но и человеческой способности к насилию и того, как оно может быть увековечено с помощью повествования. Благодаря уникальному подходу к документальному кино – смешению вымысла и реальности – "Акт убийства" предлагает нетрадиционный рассказ об этом мрачном моменте истории и в конечном итоге служит предупреждением о последствиях бесконтрольной власти и безнаказанности.

Человек на проволоке (2008)

IMDB рейтинг: 8.0 Жанр: Документальный Страна: Великобритания, Франция Продолжительность: 94 минуты Год: 2008 Продюсер: Саймон Чинн.

Человек на проволоке – британско-французский документальный фильм 2008 года режиссера Джеймса Марша о смелой прогулке Филиппа Пети по канату между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1974 году. Фильм рассказывает о подготовке Пети к его амбициозному подвигу, а также о сложном процессе получения разрешения, а также трудный процесс получения разрешения на его совершение.

В фильме также рассматривается реакция общественности на его трюк, который был воспринят как акт неповиновения и торжество человеческих достижений перед лицом огромных трудностей. Фильм "Человек на проволоке" служит как захватывающим пересказом достижения Пети, так и размышлением о риске и творчестве.

Квадрат (2013)

IMDB рейтинг: 8.2 Жанр: Документальный Страна: Дания, Швеция Продолжительность: 143 минуты Год: 2013 Продюсер: Jehane Noujaim.

Документальный фильм 2013 года рассказывает о египетской революции с 2011 по 2013 год глазами активистов, работающих на площади Тахрир в Каире. В фильме показано, как граждане могут объединиться для коллективных действий против угнетения, но также показано, как быстро такие движения могут быть кооптированы теми, кто стремится к власти в своих собственных целях. Это своевременное напоминание о том, что хотя за свободу нужно бороться, истинная демократия не может быть достигнута без тщательного рассмотрения и бдительности со всех сторон.

Напомним, UAportal рассказал о 7 известных актерах, которых сменила пластическая хирургия. Звезды легли под нож хирурга и далеко не каждый из них остался доволен результатом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !