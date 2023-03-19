Лучшие документальные фильмы последнего десятилетия: взгляните на мир другими глазами

UAportal подготовил список лучших документальных фильмов, выпущенных в период с 2010 по 2015 год. Эти фильмы получили высокие оценки на IMDB и были отмечены за увлекательные истории и творческий подход к созданию фильмов.

1. Выход через сувенирную лавку (2010)

Рейтинг IMDB: 8,0 | Жанр: Документальный | Страна: Великобритания/США | Продолжительность: 87 минут | Год: 2010 | Продюсер: Бэнкси

Этот фильм рассказывает историю эксцентричного французского лавочника, который превращается в кинорежиссера-любителя, пытаясь запечатлеть мир уличного искусства. В фильме представлены интервью с некоторыми из самых известных уличных художников в мире, включая самого Бэнкси.

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2. Жизнь за один день (2011)

IMDB Рейтинг: 7,6 | Жанр: Документальный | Страна: Великобритания/США | Продолжительность: 95 мин | Год: 2011 | Продюсер: Ридли Скотт

Этот документальный фильм представляет собой компиляцию кадров, присланных людьми со всего мира 24 июля 2010 года. В нем запечатлены моменты повседневной жизни, от смешных до душераздирающих, что дает зрителям уникальную возможность взглянуть на жизнь на Земле в течение одного дня.

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3. В поисках сахарного человека (2012)

Документальный фильм| Страна: Швеция/ Великобритания. Продолжительность: 86 минут| Год: 2012| Продюсер: Малик Бенджеллул.

Этот документальный фильм рассказывает историю двух южноафриканских фанатов, которые отправляются на поиски того, что случилось с их любимым музыкантом Сиксто Родригесом после того, как он исчез из поля зрения публики несколько десятилетий назад. Их поиски приводят в неожиданное путешествие, которое показывает, как музыка повлияла на поколения по всему миру, а он об этом даже не подозревал.

4. Акт убийства (2013)

IMDB Рейтинг 8,2| Жанр: Документальный фильм| Страна: Дания/Норвегия/ Великобритания/Финляндия/Индонезия| Продолжительность: 115 мин| Год: 2013| Продюсер: Джошуа Оппенгеймер

Этот противоречивый документальный фильм рассказывает о бывших лидерах индонезийских эскадронов смерти, которые воспроизводят свои реальные массовые убийства в различных кинематографических стилях, таких как гангстерские фильмы и мюзиклы. Этот фильм шокирует и заставляет задуматься, поскольку ставит перед зрителями сложные вопросы о морали и справедливости.

5. Правда Сноудена (2014)

IMDB Рейтинг 8,1| Жанр: Документальный фильм| Страна: Германия/США/Великобритания/Бразилия| Продолжительность: 114 минут| Год: 2014| Продюсер: Лора Пойтрас

Этот документальный фильм, удостоенный премии "Оскар", рассказывает о том, как Эдвард Сноуден сливает секретную информацию о правительственных программах слежки журналистам Гленну Гринвальду и Юэну Макаскиллу в Гонконге в 2013 году. Он дает представление о мотивах Сноудена и показывает, как его действия вызвали глобальные дебаты о правах на частную жизнь в сравнении с вопросами национальной безопасности.

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