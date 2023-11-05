Не выбрасывайте: 4 совета, что делать с неиспользованным белком

Если у вас остался неиспользованный белок яйца, вы можете найти различные способы использования его, чтобы не тратить продукт. UAportal подготовил несколько советов.

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Замораживание

Можно заморозить неиспользованный белок. Просто перелейте его в контейнер и заморозьте. Это позволит вам использовать белок в будущем для приготовления омлетов, бисквитов или меренги.

Маска для лица

Белки можно использовать для приготовления домашней маски для лица. Взбейте белок до образования пены и нанесите на лицо. После высыхания смойте водой. Это поможет стащить кожу и сделать ее более блестящей.

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Приготовление меренги

Белок идеально подходит для приготовления меренги. Добавьте обычный и ванильный сахар к белку и взбейте его до образования крепких пиков. Затем можно выпекать меренгу или использовать ее как сливочный крем для десертов.

Приготовление протеинового коктейля

Добавьте белок в свой завтрак, приготовив протеиновый коктейль. Перемешайте белок с фруктами, йогуртом или молоком и смешайте в блендере.

Напомним, мы рассказывали о том, как сохранить свежесть яиц подольше.

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