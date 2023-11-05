Не викидайте: 4 поради, що робити з невикористаним білком

Якщо у вас залишився невикористаний білок яйця, ви можете знайти різні способи використання його, щоб не марнувати продукт. UAportal підготував кілька порад.

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Заморожування

Можна заморозити невикористаний білок. Просто перелийте його в контейнер і заморозьте. Це дасть вам можливість використовувати білок у майбутньому для приготування омлетів, бісквітів або меренги.

Маска для обличчя

Білок можна використати для приготування домашньої маски для обличчя. Збийте білок до утворення піни та нанесіть його на обличчя. Після висихання змийте водою. Це допоможе стягнути шкіру і зробити її більш блискучою.

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Приготування меренги

Білок ідеально підходить для приготування меренги. Додайте звичайний і ванільний цукор до білка і збийте його до утворення міцних піків. Потім можна випікати меренгу або використовувати її як вершковий крем для десертів.

Приготування протеїнового коктейлю

Додайте білок до свого сніданку, приготувавши протеїновий коктейль. Перемішайте білок із фруктами, йогуртом або молоком і змішайте в блендері.

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