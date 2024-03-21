Неожиданно вкусно: луковое печенье, которое станет вашим любимым домашним снеком

Соленое печенье – отличный вариант для быстрого перекуса, который поможет успокоить голод. Эту легкую закуску можно подать с соусом или использовать в дополнение к основному блюду.

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Такое печенье может стать отличной альтернативой обычному хлебу. Важно, что для его приготовления нужны только доступные ингредиенты и немного времени у кухонной плиты. Этим интересным рецептом поделились "Добрі новини".

Рецепт приготовления соленого печенья с луком

Необходимые ингредиенты:

сливочное масло – 150 г;

зеленый лук, другая зелень – по вкусу;

мука - 170 г муки;

соль – 1 ч. л.

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Приготовление:

Начнём с того, что нарежем сливочное масло на небольшие кусочки и оставим его на время, чтобы оно стало более мягким. Затем, добавив немного соли, растапливаем его на паровой бане. Используя миксер, взбиваем масло до легкой и воздушной смеси, это займет примерно от 2 до 4 минут. После этого осторожно вмешиваем в массу просеянную муку, продолжая взбивать до получения густого и эластичного теста. Моем и мелко режем зеленый лук, добавляем его к тесту, тщательно перемешиваем. Выкладываем тесто в кондитерский мешок. На противень, покрытый пергаментом, аккуратно выжимаем печенье, формируя его. Разогреваем духовку до 180°C и выпекаем в течение 15-20 минут до золотистой корочки.

Эту закуску можно подать с любимым соусом. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить нежное творожное печенье, которое будет таять во рту.

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