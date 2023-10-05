Нетрадиционные применения: как использовать фольгу неожиданным способом

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут максимально использовать потенциал фольги в повседневной жизни. От превращения ее в импровизированные воронки до заточки ножниц – мы рассмотрим подборку инновационных идей, которые помогут упростить повседневные задачи.

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Импровизированная воронка

Фольга может быть удобным инструментом, когда нужна воронка. Необходимо придать куску фольги форму конуса, убедившись, что дно достаточно узкое, чтобы уместиться в нужный контейнер. Эта импровизированная воронка пригодится для переливания жидкостей, порошков или мелких предметов.

Заточка ножниц

Затупленные ножницы можно наточить с помощью фольги. Следует сложить кусок фольги в несколько раз, чтобы создать несколько слоев. После этого следует разрезать сложенную фольгу тупыми ножницами. Трение между лезвиями и фольгой поможет заточить их.

Полировка столового серебра

Можно восстановить потускневшее серебро, выстелив емкость фольгой, добавив горячую воду и столовую ложку соли, и положив его в раствор. Следует оставить на несколько минут, затем извлечь и промыть приборы. Потускнение перейдет из серебряных изделий на фольгу, и они будут смотреться как новые.

Напомним, мы рассказывали, какой стороной фольгу укладывают на противень.

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