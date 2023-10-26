Новый скоростной внешний SSD-накопитель Samsung T9 с защитой от ударов: что нужно знать

Компания Samsung представила свою последнюю инновацию в области портативных технологий хранения данных – внешний SSD-накопитель Samsung T9. Это ультрасовременное устройство оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen 2×2, обеспечивающим впечатляющую скорость передачи данных до 20 Гбит/с.

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Молниеносная производительность

Samsung T9 доступен в трех вариантах емкости: 1 ТВ, 2 ТВ и 4 ТВ. В каждом варианте скорость последовательного чтения взлетает до впечатляющих 2000 МБ/с, обеспечивая молниеносный доступ к данным. Скорость последовательной записи не менее впечатляющая: версии 1 ТБ и 2 ТБ достигают 1950 МБ/с, а версия 4 ТБ – 2000 МБ/с.

Прочная конструкция с динамической тепловой защитой

Внешний вид T9 создан для того, чтобы выдерживать строгие условия реального использования. Его резиновый корпус, украшенный тактильным "карбоновым" узором, предлагает уникальное ощущение, похожее на ткань.

Эта крепкая конструкция не просто для галочки: устройство выдерживает падение с высоты до трех метров и не вздрагивает. Кроме того, он оснащен технологией Dynamic Thermal Guard, защищающей от перегрева, гарантируя, что ваши данные остаются безопасными и доступными.

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Безопасность высочайшего уровня

Компания Samsung уделяет особое внимание безопасности. T9 использует 256-битное аппаратное шифрование AES для защиты ваших ценных данных от посторонних глаз. Независимо от того, используете ли вы Windows, macOS или Android, этот универсальный твердотельный накопитель совместим с рядом операционных систем, что делает его отличным выбором для пользователей разных платформ.

Универсальные возможности подключения

Для повышения удобства использования Samsung T9 оснащен кабелями с разъемами USB Type-C-to-C и USB Type-C-to-A. Это обеспечивает совместимость с широким спектром устройств, предлагая беспроблемное подключение для всех гаджетов.

Доступные решения для хранения данных

Твердотельные накопители Samsung T9 имеют конкурентоспособную цену, что делает высокоскоростное хранилище большой емкости более доступным, чем когда-либо. Версии емкостью 1 ТВ, 2 ТВ и 4 ТВ доступны в США по цене 140, 240 и 440 долларов США соответственно.

Напомним, iPhone стал одним из самых популярных смартфонов в мире, предлагая широкий спектр функций и возможностей. Однако, как и любое другое устройство, оно имеет свои плюсы и минусы.

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