Пищевая моль больше не побеспокоит: проверенные решения против вредителя

Пищевая моль – это небольшое насекомое серо-коричневого цвета с деликатными крылышками. Ее размеры чаще всего не превышают одного сантиметра, поэтому обнаружить этого вредителя можно не сразу. Обычно владельцы замечают ее присутствие только после того, как она уже основательно поселилась в доме.

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Чтобы выгнать этого незваного гостя, не всегда нужно прибегать к использованию химических средств. Аналогично борьбе с одежной молью, стоит попробовать натуральные методы, которые не только эффективны, но и безопасны для членов семьи, пишет Телеграф.

Откуда появляется пищевая моль

Часто мы бессознательно приносим моль в наши дома вместе с продуктами из магазина. Это может произойти, поскольку иногда они не хранятся в идеальных условиях, и насекомые могут оказаться внутри упаковки. Чтобы этого избежать, следует не покупать продукты в поврежденной упаковке, имеющей отверстия.

Моль также может залететь в квартиру через открытые окна, особенно во время летнего периода, когда комнаты часто проветриваются.

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Рекомендуется не оставлять открытые продукты на кухонных поверхностях и шкафах. Лучше всего хранить сыпучие продукты в плотно закрытых контейнерах или специальных емкостях. Также важно регулярно убирать труднодоступные места и щели во избежание накопления остатков пищи и появления насекомых в шкафах.

Домашние средства, которые позволят избавиться от пищевой моли.

Если вы обнаружили моль в своем доме, сохраняйте спокойствие. Эту проблему можно решить с помощью натуральных ароматов, отпугивающих этих вредителей.

Для борьбы с пищевой молью попробуйте следующее:

ваниль,

апельсин или лимон,

эвкалипт или лаванда.

Разместите кусочки этих фруктов или ватные диски, смоченные эфирными маслами с вышеупомянутыми запахами, в шкафчиках, и ждите, пока моль покинет ваше жилище.

Еще один эффективный метод – это использование уксуса, особенно яблочного. Разлейте его по маленьким мисочкам и расположите по кухне, на рабочих поверхностях и шкафах. Запах уксуса привлечет моль, которая попадет в миски и не сможет выбраться.

Раньше мы рассказывали, как навсегда избавиться от пищевой моли с помощью самодельных ловушек.

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