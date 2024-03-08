По следам предков: какие украинские фамилии сохранили историю ремесел

Фамилии открывают занавес над историей наших предков, указывая на место их проживания, социальный уровень и материальный статус, а также личностные качества и характер. Очень интересны фамилии, имеющие связь с профессиональной деятельностью.

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Они не только отражают занятия или профессию наших предков, но и воспроизводят картину экономического состояния и прогресса общества в те времена. Об этом указывают на сайте "Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского".

Как ремесла повлияли на украинские фамилии

Бондари, например, были знатными ремесленниками, создававшими бочки и ведра из дерева, тогда как Стельмахи известны своим мастерством в изготовлении и ремонте телег и саней. Эти слова, когда-то являвшиеся частью повседневного лексикона, теперь уступили место более современным терминам, описывающим профессии. Однако благодаря сохранению фамилий мы имеем возможность отслеживать исторические названия профессий и ремесел.

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Среди фамилий, возникших на основе ремесел, есть такие, которые не сразу выдают свое происхождение:

Гончар – ремесленник, изготовлявший посуду, кафель из глины.

Кушнир – тот, кто делал мех из кожи и шил меховые изделия.

Лымарь – ремесленник, изготовлявший ременные доспехи.

Гармаш – мастер, который производил и обслуживал пушки.

Бортник – тот, кто занимался лесным пчеловодством.

Гутник – мастер, изготавливающий посуду и другие предметы из стекла.

Также существуют фамилии, берущие свое начало от юмористических прозвищ, которые наши предки получали за свои занятия. Хорошо известно, что украинцы всегда отличались чувством юмора.

Среди таких фамилий:

Дубогрызенко – так могли называть плотников.

Мукосиенко – прозвище для мельника.

Тягнишкира – так шутливо называли сапожников.

Склобий – это был стекольщик.

Заплюйсвичка – прозвище для пономаря, прислуживающего в церкви человека.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фамилии принадлежат потомкам дворян.

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