По слідах предків: які українські прізвища зберегли історію ремесел

Прізвища відкривають завісу над історією наших предків, вказуючи на місце їхнього проживання, соціальний рівень та матеріальний статус, а також особистісні якості та характер.Надзвичайно цікавими є прізвища, що мають зв’язок з професійною діяльністю.

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Вони не тільки відображають заняття чи професію наших пращурів, але й відтворюють картину економічного стану та прогресу суспільства в цілому в ті часи. Про це зазначають на сайті "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського".

Як ремесла вплинули на українські прізвища

Бондарі, наприклад, були знатними ремісниками, що створювали бочки та відра з дерева, тоді як Стельмахи відомі своєю майстерністю у виготовленні та ремонті возів і саней. Ці слова, які колись були частиною повсякденного лексикону, тепер поступилися місцем більш сучасним термінам, що описують професії. Проте, завдяки збереженню прізвищ, ми маємо можливість відстежувати історичні назви професій та ремесел.

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Серед прізвищ, що виникли на основі ремесел, є такі, які не одразу видають своє походження:

Гончар – ремісник, який виготовляв посуд, кахель із глини.

Кушнір – той, хто робив хутро зі шкіри та шив хутряні вироби.

Лимар – ремісник, який виготовляв ремінні обладунки.

Гармаш – майстер, який виробляв та обслуговував гармати.

Бортник – той, хто займався лісовим бджільництвом.

Гутник майстер, який виготовляв посуд та інші предмети зі скла.

Також існують прізвища, що беруть свій початок від гумористичних прізвиськ, які наші предки отримували за свої заняття. Добре відомо, що українці завжди вирізнялися гарним почуттям гумору.

Серед таких прізвищ:

Дубогризенко – так могли прозивати теслярів.

Мукосієнко – прізвисько для мельника.

Тягнишкіра – так жартівливо називали шевців.

Склобій – це був скляр.

Заплюйсвічка – прізвисько для паламаря, людини, яка прислужує у церкві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські прізвища належать нащадкам дворян.

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