Почему разбитое зеркало означает 7 лет несчастья: популярные предрассудки

UAportal подготовил обзор суеверий в украинской культуре, которые, как считается, приносят удачу и отгоняют несчастья. Суеверия и запреты играют важную роль в формировании культурной идентичности и сохранении культурной преемственности.

Украинцы верят, что разбитое зеркало приносит семь лет несчастья. Это суеверие берет свое начало с древних времен, когда люди верили, что в зеркалах отражается душа человека.

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Разбить зеркало считалось дурным предзнаменованием, так как считалось, что оно разбивает душу человека. Украинцы также верят, что рассыпанная соль приносит несчастье. Это суеверие связано с верой в то, что соль когда-то была очень дорогим товаром, и рассыпать ее было грехом.

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Еще одно популярное суеверие – бросить монетку в колодец желаний. Считается, что если загадать желание и бросить монетку в колодец, то желание обязательно сбудется.

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Украинцы также верят, что свистеть в помещении – плохая примета, так как считается, что это вызывает злых духов. Если человек чихает три раза подряд, считается, что кто-то говорит о нем. Это суеверие уходит корнями в веру в то, что чихание является предзнаменованием несчастья, и что кто-то говорит плохо о человеке, который чихает.

Украинцы также верят, что наступать на порог – плохая примета, так как считается, что он закрывает вход в дом на удачу. Кроме того, стричь волосы в неделю полнолуния – плохая примета. Это суеверие связано с верой в то, что энергия луны влияет на самочувствие человека, и стрижка волос в это время может принести несчастье.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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