Подборка лучших фильмов фильмов с участием Джозефины Лэнгфорд: романтические драмы, которые точно достойны внимания

Если вы любите драмы с непредсказуемым сюжетом и невероятной актерской игрой, то эта подборка вам точно понравится. UAportal подготовил пять фильмов с Джозефиной Лэнгфорд в главной роли.

"После"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Романтика, драма

Страна: США

Продолжительность: 105 мин

Год: 2019

Главный продюсер Дженнифер Гибгот

Джозефина Лэнгфорд превращается в Тессу Янг, усердную студентку колледжа, жизнь которой неожиданно меняется, когда она знакомится с Гардином Скоттом, задумчивым и загадочным бунтарем. В них разворачиваются бурные и страстные отношения. Однако смогут ли влюбленные быть вместе?

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"Победительницы"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Комедия, драма, мюзикл

Страна: США

Продолжительность: 111 мин

Год: 2021

Главная продюсер: Эми Полер

Джозефина Лэнгфорд исполняет роль Эммы Каннингем, ученицы старшей школы в маленьком городке. Устав от токсичной школьной культуры и укорененного сексизма, главная героиня находит вдохновение в бунтарском прошлом своей матери. Девушка анонимно публикует журнал под названием "Мокси", начавший феминистическую революцию в ее школе.

"Введены в заблуждение"

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Комедия, драма

Страна: Австралия

Продолжительность: 88 мин

Год: 2017

Главный продюсер: Кэтрин Нолфи

Весна, вольнодумная молодая женщина, любящая приключения. После того, как ее брат Люк возвращается домой, они отправляются в гедонистическое путешествие, стремясь уйти от сложных семейных отношений. Изучая австралийский ландшафт, они встречаются с неожиданными людьми и узнают себя.

"После ссоры"

Рейтинг IMDB: 5.0

Жанр: Романтика, драма

Страна: США

Продолжительность: 105 мин

Год: 2020

Главная продюсер: Дженнифер Гибгот

Это сиквел фильма "После", который продолжает исследовать напряженные отношения Тессы и Гардина Скотта, вновь преодолевающих сложности любви и доверия. Девушка стремится установить границы и отстоять свою независимость, в то время как парень противостоит своему бурному прошлому.

"Последнее лето"

Рейтинг IMDB: 5.6

Жанр: Комедия, драма, романтика

Страна: США

Продолжительность: 109 мин

Год: 2019

Главный продюсер: Уильям Биндли

Эрин, талантливая молодая музыкант, которая сталкивается с неопределенностью после окончания школы. Сюжет фильма разворачивается в Чикаго летом, перед поступлением в колледж, и рассказывает о переплетении судеб нескольких выпускников. Эрин испытывает тягу к начинающему режиссеру Алеку.

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