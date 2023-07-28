Підбірка найкращих фільмів за участю Джозефіни Ленґфорд: романтичні драми, які точно варті уваги

Якщо ви полюбляєте драми з непередбачуваним сюжетом та неймовірною акторською грою, то ця добірка точно вам сподобається. UAportal підготував п'ять фільмів з Джозефіною Ленґфорд у головній ролі.

"Після"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Романтика, драма

Країна: США

Тривалість: 105 хв

Рік: 2019

Головний продюсер Дженніфер Гібгот

Джозефіна Ленґфорд перевтілюється в Тессу Янг, старанну студентку коледжу, життя якої несподівано змінюється, коли вона знайомиться з Гардіном Скоттом, задумливим і загадковим бунтарем. У них розгортаються бурхливі та пристрасні стосунки. Однак чи зможуть закохані бути разом?

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"Звитяжниці"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: комедія, драма, мюзикл

Країна: США

Тривалість: 111 хв

Рік: 2021

Головна продюсерка: Емі Полер

Джозефіна Ленґфорд виконує роль Емми Каннінгем, учениці старшої школи в маленькому містечку. Втомившись від токсичної шкільної культури та вкоріненого сексизму, головна героїня знаходить натхнення в бунтарському минулому своєї матері. Дівчина анонімно публікує журнал під назвою "Моксі", що започатковує феміністичну революцію в її школі.

"Введені в оману"

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Комедія, драма

Країна: Австралія

Тривалість: 88 хв

Рік: 2017

Головний продюсер: Кетрін Нолфі

Весна, вільнодумна молода жінка, яка полюбляє пригоди. Після того, як її брат Люк повертається додому, вони вирушають у гедоністичну подорож, прагнучи втекти від складних сімейних стосунків. Вивчаючи австралійський ландшафт, вони зустрічаються з несподіваними людьми та пізнають себе.

"Після сварки"

Рейтинг IMDB: 5.0

Жанр: Романтика, драма

Країна: США

Тривалість: 105 хв

Рік: 2020

Головна продюсерка: Дженніфер Гібгот

Це сиквел фільму "Після", що продовжує досліджувати напружені стосунки Тесси та Гардіна Скотта, які знову долають складнощі кохання та довіри. Дівчина прагне встановити межі та відстояти свою незалежність, тоді як парубок протистоїть своєму бурхливому минулому.

"Наше останнє літо"

Рейтинг IMDB: 5.6

Жанр: Комедія, драма, романтика

Країна: США

Тривалість: 109 хв

Рік: 2019

Головний продюсер: Вільям Біндлі

Ерін, талановита молода музикантка, яка зіштовхується з невизначеністю після закінчення школи. Сюжет фільму розгортається в Чикаго влітку, перед вступом до коледжу, і розповідає про переплетення доль кількох випускників. Ерін відчуває потяг до режисера-початківця Алека.

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