Подборка незабываемых приключенческих фильмов и мультфильмов для семейного просмотра

Волшебный мир, невероятные приключения, интересные персонажи, динамичный сюжет с юмористическим подтекстом – это неотделимые части приключенческого фильма. Потому их любят смотреть как дети, так и взрослые. UAportal подготовил пять лучших киношедевров этого жанра последних лет.

"Вперед"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 42мин

Год: 2020

Главный продюсер: Кори Рэй

В волшебном пригородном мире два брата-эльфа, Иен и Барли, отправляются в путешествие, чтобы вернуть на один день своего покойного отца. Вооружившись волшебной палочкой и древним заклинанием, они встречают на своем пути мистические существа, сложные испытания и неожиданные открытия. Путешествуя по фантастической стране, ребята получают ценные уроки о семье, дружбе и силе веры в себя.

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"Соник в кино"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 39мин

Год: 2020

Главный продюсер: Нил Х. Мориц

Фильм снят на основе видеоигры о быстром синем ежике Соника, который должен избегать людей. Скрываясь от правительства и злодея доктора Роботника, главный герой объединяется с шерифом маленького городка Томом Ваховски, чтобы спасти мир от гибели. Зрители смогут погрузиться в увлекательное и душевное путешествие с Соником, а также следить, какие он обладает своей настоящей силой и заводит друзей.

"Мулан"

Рейтинг IMDB: 5.6

Жанр: Приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 55мин

Год: 2020

Главный продюсер: Джейсон Рид

Это экранизация любимого Диснеевского мультфильма "Мулан". В центре внимания – молодая китаянка, которая переодевается в мужчину-воина, чтобы занять место своего отца в императорской армии. Мулан, сталкивающийся с чрезвычайными трудностями, борется с грозными врагами и открывает в себе внутреннюю силу и мужество.

"Райя и последний дракон"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 47мин

Год: 2021

Главный продюсер: Оснат Шурер

Сюжет фильма разворачивается в фантастическом мире Кумандра, разделенного древними конфликтами. Юная девушка Рая отправляется в опасное путешествие, чтобы найти последнего дракона и восстановить гармонию на своей земле. По пути она встречает мифические существа, коварные ландшафты и группу союзников. Рая и его спутники должны пройти через опасные территории, преодолеть сложные испытания и противостоять зловещей силе, угрожающей их миру.

"Зов предков"

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 40 мин

Год: 2020

Главный продюсер: Эрвин Стофф

Фильм основан на классическом романе Джека Лондона. В центре сюжета – домашняя собака Бак, которую оторвали из комфортной жизни и поместили в суровую дикую природу Аляски во время золотой лихорадки на Клондайке. Зрители могут проследить за превращением изнеженного домашнего питомца в отважную ездовую собаку, которая учится приспосабливаться к жестоким условиям и открывает свою истинную природу.

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