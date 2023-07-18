Подборка незабываемых приключенческих фильмов и мультфильмов для семейного просмотра
Волшебный мир, невероятные приключения, интересные персонажи, динамичный сюжет с юмористическим подтекстом – это неотделимые части приключенческого фильма. Потому их любят смотреть как дети, так и взрослые. UAportal подготовил пять лучших киношедевров этого жанра последних лет.
"Вперед"
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 42мин
Год: 2020
Главный продюсер: Кори Рэй
В волшебном пригородном мире два брата-эльфа, Иен и Барли, отправляются в путешествие, чтобы вернуть на один день своего покойного отца. Вооружившись волшебной палочкой и древним заклинанием, они встречают на своем пути мистические существа, сложные испытания и неожиданные открытия. Путешествуя по фантастической стране, ребята получают ценные уроки о семье, дружбе и силе веры в себя.
"Соник в кино"
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 39мин
Год: 2020
Главный продюсер: Нил Х. Мориц
Фильм снят на основе видеоигры о быстром синем ежике Соника, который должен избегать людей. Скрываясь от правительства и злодея доктора Роботника, главный герой объединяется с шерифом маленького городка Томом Ваховски, чтобы спасти мир от гибели. Зрители смогут погрузиться в увлекательное и душевное путешествие с Соником, а также следить, какие он обладает своей настоящей силой и заводит друзей.
"Мулан"
Рейтинг IMDB: 5.6
Жанр: Приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 55мин
Год: 2020
Главный продюсер: Джейсон Рид
Это экранизация любимого Диснеевского мультфильма "Мулан". В центре внимания – молодая китаянка, которая переодевается в мужчину-воина, чтобы занять место своего отца в императорской армии. Мулан, сталкивающийся с чрезвычайными трудностями, борется с грозными врагами и открывает в себе внутреннюю силу и мужество.
"Райя и последний дракон"
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 47мин
Год: 2021
Главный продюсер: Оснат Шурер
Сюжет фильма разворачивается в фантастическом мире Кумандра, разделенного древними конфликтами. Юная девушка Рая отправляется в опасное путешествие, чтобы найти последнего дракона и восстановить гармонию на своей земле. По пути она встречает мифические существа, коварные ландшафты и группу союзников. Рая и его спутники должны пройти через опасные территории, преодолеть сложные испытания и противостоять зловещей силе, угрожающей их миру.
"Зов предков"
Рейтинг IMDB: 6.8
Жанр: Приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 40 мин
Год: 2020
Главный продюсер: Эрвин Стофф
Фильм основан на классическом романе Джека Лондона. В центре сюжета – домашняя собака Бак, которую оторвали из комфортной жизни и поместили в суровую дикую природу Аляски во время золотой лихорадки на Клондайке. Зрители могут проследить за превращением изнеженного домашнего питомца в отважную ездовую собаку, которая учится приспосабливаться к жестоким условиям и открывает свою истинную природу.
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