Підбірка незабутніх пригодницьких фільмів і мультфільмів для сімейного перегляду

Чарівний світ, неймовірні пригоди, цікаві персонажі, динамічний сюжет з гумористичним підтекстом – усе це невіддільні частини пригодницького фільму. Тому їх полюбляють дивитися як діти, так і дорослі. UAportal підготував п'ять найкращих кіношедеврів цього жанру останніх років.

"Уперед"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 42хв

Рік: 2020

Головний продюсер: Корі Рей

У чарівному приміському світі два брати-ельфи, Ієн та Барлі, вирушають у подорож, щоб повернути на один день свого покійного батька. Озброївшись чарівною паличкою та древнім заклинанням, вони зустрічають на своєму шляху містичних істот, складні випробування та несподівані відкриття. Мандруючи фантастичною країною, хлопці отримують цінні уроки про сім'ю, дружбу й силу віри в себе.

Відео дня

"Їжак Сонік"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 39хв

Рік: 2020

Головний продюсер: Ніл Х. Моріц

Фільм знятий на основі відеогри про швидкого синього їжачка Соніка, який повинен уникати людей. Переховуючись від уряду та лиходія доктора Роботніка, головний герой об'єднується з шерифом маленького містечка Томом Ваховскі, аби разом врятувати світ від загибелі. Глядачі матимуть змогу поринути у захопливу й душевну подорож із Соніком, а також стежити, які він володіє своєю справжньою силою та заводить друзів.

"Мулан"

Рейтинг IMDB: 5.6

Жанр: Пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 55хв

Рік: 2020

Головний продюсер: Джейсон Рід

Це екранізація улюбленого діснеївського мультфільму "Мулан". У центрі уваги – молода китаянка, яка переодягається в чоловіка-воїна, щоб зайняти місце свого батька в імператорській армії. Мулан, зіштовхується з надзвичайними труднощами, бореться з грізними ворогами й відкриває в собі внутрішню силу та мужність.

"Рая та останній дракон"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 47хв

Рік: 2021

Головний продюсер: Оснат Шурер

Сюжет фільму розгортається у фантастичному світі Кумандра, який розділений стародавніми конфліктами. Юна дівчина Рая, вирушає в небезпечну подорож, щоб знайти останнього дракона та відновити гармонію на своїй землі. По дорозі вона зустрічає міфічних істот, підступні ландшафти та групу союзників. Рая та її супутники мають пройти через небезпечні території, подолати складні випробування та протистояти зловісній силі, яка загрожує їхньому світові.

"Поклик пращурів"

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 40хв

Рік: 2020

Головний продюсер: Ервін Стофф

Фільм заснований на класичному романі Джека Лондона. У центрі сюжету – домашній собака Бак, якого відірвали з комфортного життя та помістили в сувору дику природу Аляски під час золотої лихоманки на Клондайку. Глядачі мають змогу простежити за перетворенням зніженого домашнього вихованця на відважного їздового собаку, який вчиться пристосовуватися до жорстоких умов і відкриває свою справжню природу.

Раніше, UaPortal порекомендував п'ять найкращих анімаційних фільмів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!