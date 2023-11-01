Польза и вред жевательной резинки: что нужно знать

UAportal расскажет о реальных преимуществах и недостатках жевательной резинки. От улучшения концентрации внимания и здоровья полости рта до потенциальных рисков возникновения проблем со челюстями и пищеварением – узнайте все, что нужно знать о жевательной резинке и ее влиянии на здоровье.

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Преимущества жевательной резинки:

Освежает дыхание. Жевательная резинка стимулирует выработку слюны, которая помогает смывать бактерии, вызывающие неприятный запах во рту, в результате чего дыхание становится более свежим.

Улучшает внимание и концентрацию. Жевательная резинка увеличивает приток крови к мозгу, улучшая когнитивные функции, бдительность и концентрацию внимания.

Уменьшает стресс. Ритмические движения челюсти при жевании резинки могут помочь уменьшить тревожность, способствовать расслаблению и отвлечься от стрессовых ситуаций.

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Недостатки жевательной резинки:

Проблемы с зубами. Жевательная резинка, особенно сладкая, может способствовать развитию кариеса и, поскольку сахар подпитывает бактерии во рту, вызвать накопление зубного налета и причинить вред.

Боль в челюсти. Чрезмерное жевание жвачки может напрягать мышцы и суставы челюсти, что приводит к боли и потенциальным заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава.

Проблемы с пищеварением. Глотание чрезмерного количества жвачек, содержащих определенные искусственные подсластители, может вызвать проблемы с пищеварением. Жвачка не переваривается и может вызвать укупорку кишечника, если ее потреблять в больших количествах.

Напомним, ранее мы рассказали, как долго можно жевать резинку.

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