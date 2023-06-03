Ножницы не нужны: Как убрать жвачку из волос

В нашей повседневной жизни иногда случаются непредсказуемые ситуации, когда трудно найти ответы на простые вопросы. Например, когда жевательная резинка оказалась в ваших волосах или на голове вашего ребенка. Первая мысль, которая приходит в голову – отрезать прилипшую прядь. Однако существует ли способ сделать это безболезненно и без применения ножниц?

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Вот несколько эффективных способов удаления жевательной резинки из волос:

Один из лучших методов – использование масла. Вы можете воспользоваться оливковым маслом или другим растительным маслом. Нанесите немного масла на жевательную резинку и подождите, пока она станет мягче. Затем осторожно вытяните жевательную резинку из волос. Если вы достаточно хорошо смочили жевательную резинку маслом, она почти мгновенно соскользнет с волос. После этого тщательно помойте голову шампунем, подождите 2-3 минуты, а затем смойте шампунь и используйте бальзам для волос; В помощь также могут прийти продукты с высоким содержанием натуральных масел, например, детское масло, арахисовое масло или майонез. После смягчения жевательной резинки вы можете удалить ее с помощью губки, которой следует прокатать по пряди волос, где прилипла жевательная резинка; Если вам не удалось найти ни одно масло, вы можете использовать обычный вазелин или крем для рук. Чтобы удалить жевательную резинку вместе с этими средствами из волос, воспользуйтесь жидкостью для полоскания рта; Еще одним эффективным методом является использование мусса для волос. Нанесите мусс на жевательную резинку и оставьте на несколько минут, а затем тщательно расчешите волосы расческой, чтобы удалить резинку из пряди; Как вариант, вы можете воспользоваться заморозкой. Хотя этот метод распространён для удаления жевательной резинки из одежды, его можно использовать и для волос. Не рекомендуется замораживать голову, просто возьмите льдинки и осторожно наложите их на волосы, где прилипла жевательная резинка. Удерживайте их до тех пор, пока резинка не затвердеет. После этого она легко отделится от волос.

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