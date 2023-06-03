Ножиці не потрібні: Як прибрати жуйку з волосся

У нашому повсякденному житті іноді трапляються непередбачувані ситуації, коли важко знайти відповідь на прості питання. Наприклад, коли жувальна гумка опинилась у вашому волоссі, чи на голові вашої дитини. Перша думка, яка приходить на думку – відрізати прилипле пасмо. Проте чи існує спосіб зробити це безболісно й без застосування ножиць?

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Ось декілька ефективних способів видалення жувальної гумки з волосся:

Один із найкращих методів – використання олії. Ви можете скористатися оливковою олією або будь-якою іншою рослинною олією. Нанесіть трохи олії на жувальну гумку і зачекайте, доки вона пом'якшає. Потім обережно витягніть жувальну гумку з волосся. Якщо ви достатньо добре змочили жувальну гумку олією, вона майже миттєво зісковзне з волосся. Після цього ретельно помийте голову шампунем, зачекайте 2-3 хвилини, а потім змийте шампунь і використайте бальзам для волосся; На допомогу також можуть прийти продукти з високим вмістом натуральних олій, наприклад, дитяча олійка, арахісове масло або майонез. Після пом'якшення жувальної гумки ви можете видалити її за допомогою губки, якою слід прокатати по пасмі волосся, де прилипла жувальна гумка; Якщо вам не вдалося знайти жодну олію, ви можете використати звичайний вазелін або крем для рук. Щоб видалити жувальну гумку разом з цими засобами з волосся, скористайтеся рідиною для полоскання рота; Ще одним ефективним методом є використання мусу для волосся. Нанесіть мус на жувальну гумку і залиште на кілька хвилин, а потім ретельно розчешіть волосся гребінцем, щоб видалити гумку з пасма; Як варіант, ви можете скористатися заморозкою. Хоча цей метод поширений для видалення жувальної гумки з одягу, його можна використовувати і для волосся. Не рекомендується заморожувати голову, просто візьміть крижинки та обережно накладіть їх на волосся, де прилипла жувальна гумка. Утримуйте їх до тих пір, поки гумка не затвердіє. Після цього вона легко відділиться від волосся.

Раніше, відомий перукар з Лондона Джейсон Кольєр, що надає послуги світовим зіркам, пояснив, як правильно мити голову.

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