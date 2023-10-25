Почему нельзя возвращать пустую посуду: это простое действие может принести несчастье

Это может показаться банальным, но пустая посуда издавна ассоциируется со зловещими знаками, которые могут вызвать хаос в жизни человека. Даже не подозревая об этом, некоторые повседневные действия, которые мы совершаем без особых размышлений, могут нести в себе негативное послание, если мы верим в приметы и предрассудки. Одним из таких действий является возврат посуды пустой.

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Традиционно люди наполняют посуду угощениями или деликатесами, предлагая его другим, чтобы потом вернуть его пустым. Однако, согласно древним поверьям и предрассудкам, этот, казалось бы, невинный поступок может навлечь на человека несчастье и неудачу.

Стоящий за этим понятием фольклор свидетельствует о том, что пустая посуда символизирует потерю и бедность. В прошлые эпохи верили, что возвращение посуды полной, а не пустой, может привлечь процветание и удачу. Например, посуда могла быть наполнена конфетами или другими вкусностями, чтобы жест дарения и получения ассоциировался с обилием.

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Кроме того, оставление пустой посуды на столе также имеет свой собственный набор плохих примет. Согласно поверью, этот акт символизирует вечную бедность и непрерывное состояние нужды. Поэтому наши предки либо наполняли посуду перед тем, как поставить ее на стол, либо быстро убирали ее, когда она становилась пустой, фактически избегая какой-либо символической ассоциации с нехваткой или нищетой.

Также разумно воздерживаться от дарования пустой посуды. Этот предрассудок сохраняет сходство с предыдущими верованиями, подчеркивая негативные последствия дарения кому-то пустой посуды. Однако если кто-то оказался в такой ситуации, существует средство противодействия потенциальным негативным последствиям.

Решение состоит в том, чтобы "выкупить" посуду дав за нее несколько монет или наполнить ее соблазнительными сладостями или другими приятными сюрпризами перед тем, как дарить его получателю. Этот небольшой поступок быстро превращает пустую тарелку в значимый и благоприятный подарок.

Напомним, UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, существующих в украинском быту и семейной жизни.

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