Потребуется картофель и молоко: быстрый рецепт ленивых пирожков, которые не оставят равнодушным
Вкус пирожков с начинкой из капусты или картофеля любим для многих. Однако не всегда есть время и настроение заниматься приготовлением теста.
Для таких ситуаций существуют простые рецепты, не требующие много усилий. Одним из них поделились на сайте "Бабушкины рецепты".
Как приготовить ленивые картофельные пирожки
Нам понадобится:
- картофель – 3 шт.;
- молоко – 180 мл;
- соль – 0,5 ч. л.;
- сахар – 0,5 ч. л.;
- дрожжи – 1 ч. л.;
- мука – 300 г.
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Способ приготовления:
- Очистите и промойте картофель, затем нарежьте его и варите, пока не станет мягким.
- Потолчите вареный картофель в пюре, добавьте молоко и тщательно перемешайте.
- Добавьте в пюре немного сахара, соли и дрожжей, хорошо все смешайте.
- Просейте муку прямо в пюре и замесите тесто, которое должно быть эластичным и мягким.
- Слегка смажьте сформированное тесто растительным маслом и оставьте его отдыхать под пленкой на 30 минут.
- Затем обомните тесто на столе, усыпанном мукой.
- Разделите его на четыре равные части, сформируйте из них шары.
- Руками сделайте из шаров плоские лепешки и поочередно обжарьте их на сковороде с растительным маслом.
- Когда лепешки приобретут золотистый цвет с обеих сторон, их можно будет снять с плиты.
- В заключение, смажьте каждый горячий корж сливочным маслом.
Напомним, ранее мы рассказывали рецепт нежных пирожков с картофелем, в котором уже используется тесто.
Приятного аппетита!
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