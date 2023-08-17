Природные хранители счастья: деревья, приносящие положительную энергию в дом

Посадка деревьев у дома не только придает красоту пространству, но и имеет символическое значение в разных культурах. Предки верили, что определенные деревья обладают способностью защищать от негатива и приносить удачу и счастье. UAportal подготовил подборку деревьев, которые следует посадить, чтобы создать положительную и гармоничную среду.

Вишня

Известная как дерево удачи, вишня приносит в дом обилие и гармонию. Ее яркое цветение и вкусные плоды символизируют процветание и радость.

Береза

Почитаемая как дерево жизни, береза ассоциируется с плодородием и защитой от зла. Считается, что она обладает целебными свойствами, способствует выздоровлению больных и помогает людям преодолеть депрессию и ночные кошмары.

Яблоня

Говорят, что посадка яблони в сад приносит красоту, счастье, молодость и долголетие. По народным поверьям, особенно благоприятно иметь яблоню у окон спальни молодой девушки.

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Ива

Ива известна своей гибкостью, как в физической форме, так и в символическом смысле. Она олицетворяет приспособленность и стойкость, помогая владельцу ориентироваться в сложных обстоятельствах.

Клен

Считается, что клен способен отталкивать отрицательную энергию и притягивать удачу и счастье. Яркие листья и прочная структура делает его популярным выбором для посадки в садах.

Лиственница

Если в вашей семье часто случаются недоразумения или эмоциональные потрясения, подумайте о посадке лиственницы. Известно, что дерево помогает находить решения в сложных ситуациях, способствует эмоциональному равновесию и успокаивает нервы.

Напомним, ученые выяснили, что некоторые комнатные растения могут быть вредными и даже высасывать силы из хозяев.

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