Пять фактов о Пэрис Хилтон: ездила пьяной и скрывает цвет своих глаз

Пэрис Хилтон – известная американская телезвезда, актриса, певица, диджей и писательница, которая привлекла к себе внимание своим светским образом жизни и многочисленными кратковременными романами. Как правнучку Конрада Хилтона, основателя отелей Hilton, ее часто называют "Наследницей". UAportal собрал пять интересных и малоизвестных фактов о Пэрис Хилтон.

Родилась в роскоши

Пэрис Хилтон родилась 17 февраля 1981 года в Нью-Йорке. Она происходит из привилегированной семьи, поскольку ее отец, Ричард Хилтон, является председателем совета директоров и соучредителем компании Hilton & Hyland, а мать, Кэти Хилтон, – бывшая актриса. Это воспитание в роскоши и достатке определило ее жизнь и возможности.

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Музыкальные таланты

Помимо известности в индустрии развлечений, Пэрис обладает музыкальными талантами. В школьные годы она демонстрировала свои способности как отличный пианист, а также мастерство игры на скрипке.

В 2013 году она начала музыкальную карьеру, сотрудничая с такими исполнителями, как Лил Уэйн. Кроме того, она получила признание как диджей и успешно выступала в известном клубе "Амнезия" на Ибице.

Мода на четвероногих друзей

Хилтон очень любит животных, особенно собак. Имея в коллекции около 17 пушистых компаньонов, она украшает их не только любовью, но и стильными нарядами.

Признавая свою страсть к моде и любовь к своим собакам, она создала линию одежды под названием Little Lily, предназначенную исключительно для собак. Это уникальное начинание позволяет ей объединить два своих интереса и предоставить модные варианты для своих любимых питомцев.

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Личные проблемы и рост

На протяжении всей своей жизни Хилтон сталкивалась с личными проблемами и переживала значительный рост. В 2006 году она столкнулась с юридическими проблемами, когда ее арестовали по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

Этот инцидент привел к испытательному сроку и, в 2007 году, к тюремному заключению на 45 дней, которое позже было сокращено до 23 дней. Несмотря на эти трудности, она вышла из этих переживаний с новыми силами и стойкостью.

Создание имиджа

Хилтон известна тем, что тщательно разрабатывает свой публичный имидж. Она выбрала определенный стиль, чтобы создать узнаваемый бренд и образ. Например, она постоянно носит голубые контактные линзы, скрывающие ее карие от природы глаза.

Кроме того, она стала синонимом своих фирменных светлых волос. Этот обдуманный выбор отражает ее убежденность в том, что она является брендом и что поддержание определенного имиджа имеет решающее значение для ее публичной персоны.

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