Пять фактов о Томе Хэнксе: получил медаль Свободы и дальний родственник президента

Том Хэнкс, уроженец Калифорнии, оставил незабываемый след в киноиндустрии, очаровав зрителей своим талантом и привлекательной личностью. Имея за плечами два "Оскара", Хэнкс закрепил за собой статус одной из самых любимых звезд Голливуда. Его выдающиеся роли, такие как мистер Роджерс в фильме "Прекрасный день по соседству" и культовый голос Вуди во франшизе "История игрушек", сделали его любимой фигурой в многих сердцах.

Дальний родственник президента Авраама Линкольна

Интересно, что Хэнкс имеет родственные связи с двумя знаковыми фигурами в американской истории – президентом Авраамом Линкольном. Из-за родственных связей с матерью Линкольна, Нэнси Хэнкс, он является дальним родственником 16-го президента Соединенных Штатов. Их родословную можно проследить к Джону Хэнксу, пра-пра-пра-пра-прадеду Тому, который также был пра-пра-пра-прадедом Линкольна.

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Профинансировал "Форрест Гампа"

Преданность Хэнкса своему ремеслу выходит за пределы его выступлений. Во время съемок "Форреста Гампа" студия Paramount Pictures отказалась финансировать ключевую сцену, где бежит Форест через всю страну. Не растерявшись, Хэнкс и режиссер Роберт Земекис взяли дело в свои руки и профинансировали сцену самостоятельно.

Их риск окупился, поскольку фильм стал кассовым хитом, принеся Хэнксу примерно 65 миллионов долларов прибыли. Этот акт смелости и веры в проект демонстрирует приверженность Хэнкса к претворению историй в жизнь, независимо от того, какой ценой это будет сделано.

Заядлый коллекционер печатных машинок

Вдали от блеска и гламура Голливуда, Хэнкс отдается уникальному хобби – он является заядлым ценителем печатных машинок. Имея коллекцию из примерно 250 таких машинок, Хэнкс находит утешение в этих механических устройствах.

Он ценит их простоту и то, как легко переносят мысли на бумагу. Эта страсть даже вдохновила Хэнкса на написание сборника рассказов под названием "Уникальный экземпляр. Истории о том о сём", демонстрирующей его литературный талант, кроме актерского.

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Награжден Президентской медалью Свободы

Вклад Хэнкса не ограничивается сферой развлечений. В 2016 году Барак Обама наградил его президентской медалью свободы. Эта престижная награда отметила не только выдающуюся кинокарьеру Хэнкса, но и его преданность социальному и экологическому делу, а также защиту ветеранов и их семей.

Любимая кинозвезда

Неудивительно, что Хэнкса неоднократно выбирали любимой кинозвездой Америки. Возглавляя рейтинг The Harris Poll несколько раз, в том числе в 2015 году, Хэнкс завоевал сердца американской публики в пятый раз. Его неподдельный шарм и многогранность как актера пришлись по душе зрителям разных поколений.

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