Пять необычных способов использования кофе в уходе за собой

Кофе может быть чем-то большим, чем просто утренним напитком, который бодрит. Он имеет удивительные преимущества для красоты кожи и волос. UAportal подготовил пять необычных способов использования кофе для улучшения ухода за кожей и волосами.

Скраб

Молотый кофе можно смешать с маслом, например, кокосовым, и мягкими массирующими движениями нанести на тело или кожу головы. Кофейная гуща действует как естественный пилинг, удаляя омертвевшие клетки кожи и способствуя здоровому сиянию. Кроме того, кофеин, содержащийся в кофе, может стимулировать рост волос и улучшать кровообращение кожи.

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Натуральное средство от темных мешков под глазами

Кофейную гущу можно смешать с небольшим количеством воды, чтобы получить пасту. Пасту можно нанести аккуратно под глаза и оставить примерно на 10 минут. Кофеин помогает сузить кровеносные сосуды и уменьшить отечность, а отшелушивающие свойства могут осветить кожу под глазами.

Маска для лица

Кофейную гущу можно смешать со столовой ложкой меда и чайной ложкой лимонного сока. Маску нужно нанести на лицо, избегая области вокруг глаз и оставить на 10 минут. Кофейная гуща поможет поглотить избыток жира и очистить поры, а мед и лимонный сок обеспечат антибактериальное действие и освежат кожу.

Натуральная краска для волос

Сварите крепкую чашку кофе и дайте ему остыть. Кофе можно вылить на волосы. Натуральную краску можно оставить как минимум на час, прежде чем смывать. Этот метод может придать волосам едва заметный коричневый оттенок и придать насыщенности природному цвету.

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