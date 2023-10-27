Пять продуктов, которые можно использовать вместо косметики

UAportal подготовил альтернативные варианты использования натуральных продуктов питания в ежедневной процедуре ухода за собой. Откройте для себя преимущества фруктов, овощей, растительных масел и других вещей для улучшения состояния кожи, волос и внешнего вида в целом.

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Фрукты, овощи и другие ингредиенты

Пюре из авокадо может служить глубоко увлажняющей маской для волос, а огурцы успокаивают усталые глаза и уменьшают отечность. Мед можно использовать в качестве увлажняющей маски для лица.

Масло

Эфирные масла, такие как лаванда, чайное дерево и роза, можно применять непосредственно для ароматерапии или смешивать с другими маслами, такими как кокосовое масло или жожоба, для получения натурального увлажняющего крема. Оливковое масло – это универсальный вариант, работающий как маска для волос, бальзам для губ или средство для снятия макияжа. Воспользуйтесь преимуществами масел как для красоты, так и для расслабления в своей ежедневной рутине.

Йогурт

Йогурт предлагает огромные преимущества для красоты, если включить его в свой уход за кожей благодаря пробиотикам и энзимам. Его можно применять в качестве успокаивающей маски для лица или сочетать с другими ингредиентами для питательного ухода за волосами. Содержащаяся в йогурте молочная кислота способствует отшелушиванию кожи и очищению закупоренных пор, в результате чего цвет лица становится сияющим.

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Зеленый чай

Зеленый чай, бодрящий напиток раскрывает свои скрытые силы и в сфере красоты. Насыщенный антиоксидантами, он борется со свободными радикалами, противодействуя преждевременному старению и уменьшая воспаление.

Добавьте зеленый чай в тоник или пенку для лица, чтобы сузить поры и осветить цвет лица. Кроме того, охлажденные пакетики зеленого чая могут уменьшить кровоподтеки под глазами и отеки.

Пищевая сода

В соединении с водой сода создает мягкий пилинг для лица и тела. Дезодорирующие свойства соды позволяют наносить ее под мышки или на ступни ног как природное средство для устранения неприятного запаха. Разнообразьте свои косметические процедуры благодаря доступности и универсальности пищевой соды.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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