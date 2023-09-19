Как сделать красивый макияж: лайфхаки, которые должна знать каждая девушка

Каждая девушка хочет научиться делать потрясающий макияж. Uaportal рассказал о некоторых полезных лайфхаках, которые помогут упростить и улучшить ежедневную бьюти-рутину.

Подготовка кожи

Перед нанесением макияжа важно правильно подготовить кожу. Начните с очистки лица мягким умывающим средством, чтобы удалить загрязнение. Затем воспользуйтесь тоником, чтобы сбалансировать рН кожи.

Следующим шагом будет нанесение дневного крема, чтобы увлажнить кожу и создать гладкую основу для нанесения макияжа. В конце концов, воспользуйтесь праймером, который поможет макияжу держаться дольше и минимизировать появление пор.

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Тональный крем

Сначала нужно подобрать правильный оттенок в соответствии с вашим тоном кожи. Протестируйте тональный крем на подбородочной линии, чтобы убедиться, что он ложится ровным слоем. Используйте влажный косметический спонж или специальную кисточку, чтобы нанести его равномерно по лицу.

Начните с центра и растушуйте его наружу, чтобы добиться естественного эффекта. Если вам нужно лучшее покрытие, нанесите тональный крем постепенно вместо того, чтобы сразу делать толстый слой.

Консиллер

Чтобы эффективно замаскировать дефекты кожи или темные круги под глазами, используйте специальный цветовой корректор, который соответствует вашему типу кожи. Затем маленькой кисточкой или пальцем нанесите консиллер на проблемные участки. Мягко растушуйте его постукивающими движениями, чтобы достичь безупречного покрытия. Когда консилер подсохнет, закрепите его полупрозрачной пудрой, чтобы предотвратить образование складок и продлить стойкость макияжа.

Тени для век

Чтобы тени для век выглядели яркими и держались дольше, начните с праймера или консилера. Для нанесения теней используйте пушистую кисточку, чтобы создать плавный оттеночный переход.

Затем нанесите желаемые цвета на веки, сосредотачиваясь на внешнем уголке глаза для создания выразительного эффекта. Не забудьте плавно растушевать их, чтобы достичь совершенного вида.

Помада

Чтобы помада держалась дольше, сначала произведите скраб кожи губ. Нанесите специальный бальзам, который увлажнит поверхность и создаст ее гладкую. Используйте карандаш для губ, соответствующий оттенку помады. Это поможет предотвратить растекание или появление разводов. Напоследок нанесите помаду кисточкой или непосредственно из тюбика.

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