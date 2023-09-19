Як зробити красивий макіяж: лайфхаки, які має знати кожна дівчина

Кожна дівчина хоче навчитися робити приголомшливий макіяж. Uaportal розповів про деякі корисні лайфхаки, які допоможуть спростити та покращити щоденну б'юті-рутину.

Підготовка шкіри

Перед нанесенням макіяжу, важливо правильно підготувати шкіру. Почніть з очищення обличчя м'яким засобом для вмивання, щоб видалити забруднення. Потім скористайтесь тоніком, аби збалансувати рН шкіри.

Наступним кроком буде нанесення денного крему, щоб зволожити шкіру та створити гладеньку основу для нанесення макіяжу. Зрештою, скористайтеся праймером, який допоможе мейкапу триматися довше й мінімізувати появу пор.

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Тональний крем

Спочатку потрібно підібрати правильний відтінок відповідно до вашого тону шкіри. Протестуйте тональний крем на лінії підборіддя, щоб переконатися, що він лягає рівним шаром. Використовуйте вологий косметичний спонж або спеціальний пензлик, щоб нанести його рівномірно по обличчю.

Почніть з центру й розтушуйте його назовні, щоб досягти природного ефекту. Якщо вам потрібне краще покриття, нанесіть тональний крем поступово, замість того, щоб одразу робити товстий шар.

Консилер

Аби ефективно замаскувати дефекти шкіри або темні кола під очима, використовуйте спеціальний коректор кольору, який відповідає вашому типу шкіри. Потім маленьким пензликом або пальцем нанесіть консилер на проблемні ділянки. М'яко розтушуйте його постукуючими рухами, аби досягти бездоганного покриття. Коли консилер підсохне, закріпіть його напівпрозорою пудрою, щоб запобігти утворенню складок і подовжити стійкість макіяжу.

Тіні для повік

Щоб тіні для повік виглядали яскравими й трималися довше, почніть з праймера або консилера. Для нанесення тіней, використовуйте пухнастий пензлик, аби створити плавний перехiд відтінку.

Згодом нанесіть бажані кольори на повіки, зосереджуючись на зовнішньому куточку ока для створення виразного ефекту. Не забудьте плавно розтушувати їх, щоб досягти довершеного вигляду.

Помада

Щоб помада трималася довше, спочатку зробіть скрабування шкіри губ. Нанесіть спеціальний бальзам, що зволожить поверхню й створить її гладенькою. Використовуйте олівець для губ, який відповідає відтінку помади. Це допоможе запобігти розтіканню або появі розводів. Наостанок нанесіть помаду пензликом або безпосередньо з тюбика.

Раніше, UaPortal поділився, як підібрати стрижку під свій тип обличчя.

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