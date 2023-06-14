Пять знаменитостей, которые отказались от своих детей

В гламурном мире знаменитостей жизнь их детей часто омрачается требованиями славы и богатства. Балансировать между работой и семейными обязанностями – задача не из легких, и некоторым звездам с трудом удается найти гармоничное равновесие.

UAportal подготовил истории известных публичных личностей, которые решили разорвать отношения со своими детьми. Хотя требования карьеры являются общим фактором, есть и другие причины, побудившие этих звезд принять столь душераздирающее решение.

Энтони Хопкинс

Известный как один из величайших актеров современности, Энтони Хопкинс оставил темный след в своей личной жизни в качестве отца. Эбигейл Хопкинс, единственная дочь обладателя премии "Оскар", остается для него чужой. В откровенном интервью Radio Times в мае 2018 года Хопкинс рассказал, что не знает о собственных внуках, так как не общается с дочерью.

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"Люди отдаляются друг от друга. Семьи расходятся, а вы продолжаете жить. Люди делают выбор. Я ни о чем не жалею", – сказал актер.

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Том Круз

Суперзвезда Том Круз, известный своими ролями во франшизе "Миссия невыполнима", столкнулся с разрывом в отношениях со своей дочерью Сури после развода с актрисой Кэти Холмс в 2012 году. Разрыв произошел из-за решения Холмс дистанцироваться от саентологии, которую Круз горячо поддерживал.

С тех пор Круз не участвует в жизни своей дочери, не проявляет особого участия и не общается с ней. Однако стоит отметить, что, согласно бракоразводному договору, Круз будет финансово поддерживать образование Сури, которая в этом году начнет изучать моду в одном из университетов Нью-Йорка.

Вуди Аллен

Известный режиссер Вуди Аллен усыновил детей во время отношений с Мией Фэрроу, известной актрисой. Однако его дочь Дилан отдалилась от него в семилетнем возрасте после публичных обвинений в сексуальном насилии со стороны Аллена в 1993 году. Инцидент был окутан тайной, а заявления о защите ребенка вызвали длительную судебную борьбу.

В 2014 году Дилан смело повторила свои обвинения в открытом письме в The New York Times. К сожалению, Аллен по-прежнему оторван от жизни своей дочери. Брат Дилан Ронан, который поддерживал ее на протяжении всего испытания, также отдалился от их отца.

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Кейтлин Дженнер

Ранее известная как Уильям Брюс Дженнер, Кейтлин Дженнер прошла процедуру смены пола в 2015 году после того, как стала отцом шестерых детей. Один из детей Дженнера, Брэндон, родился в браке с актрисой Линдой Томпсон, бывшей подругой Элвиса Пресли. К сожалению, Кейтлин и Брэндон больше не поддерживают тесную связь: отец не смог присутствовать на свадьбе сына, несмотря на их предыдущее общение.

Джеки Чан

Легендарный актер Джеки Чан никогда не признавал свою дочь Этту, которая родилась от романа с "Мисс Азия 1990" Элейн Нг, когда он еще был женат на своей нынешней супруге Джоан Лин. Хотя существование его внебрачной дочери стало достоянием общественности, Чан предпочел держать дистанцию. Точно так же и сама Этта, похоже, не заинтересована в налаживании отношений со своим знаменитым отцом.

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