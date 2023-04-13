Пышная паска без молока и яиц к пасхальному столу: простой рецепт

Удивите гостей необычным вкусом веганской паски, ничем не уступающей традиционной. Кроме того, ее могут смело употреблять люди с непереносимостью лактозы и веганы.

Для приготовления вам понадобится:

– спелый банан – 1 шт.;

– сухие дрожжи – 5 г;

– сахар – 150 г;

– овсяное молоко – 250 мл;

– мука – 250 г

– изюм – 50 г;

– курага – 50 г;

– растительное масло – 3 ст. л.

Разомните банан. Добавьте к нему дрожжи, сахар и просеянную муку. Затем налейте 250 мл овсяного молока, изюм и курагу. Перемешайте. Добавьте растительное масло и снова перемешайте.

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Возьмите формы для выпечки куличей и распределите по ним тесто. Отправьте подходить в теплое место на час.

Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов 45-50 минут. Готовый кулич украсьте по вкусу.

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