Рецепт традиционного супа харчо: секреты приготовления из Грузии

Традиционно суп харчо готовят из говядины. В переводе с грузинского харчо означает "говяжий суп".

Секреты приготовления:

Мясо. Для харчо берите мясо на кости с жиром. Лучше всего – говяжьи ребра.

Обжарка мяса. Перед варкой бульона обжарьте мясо. Это придаст супу особый аромат.

Вода. Не лейте много воды в харчо. Суп должно быть густым и наваристым.

Кипяток. Держите его под рукой на случай, если харчо получится густой. Делать это нужно в конце, когда сварится рис.

Соус ткемали. Он придаст супу нужную кислинку. Добавляйте ткемали понемногу. Чайная ложка – размешать и попробовать и так далее.

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Ингредиенты:

– говяжьи ребра – 600-700 г;

– рис – 50-100 г;

– помидоры – 150 г;

– лук – 2 шт.;

– петрушка, кинза, укроп;

– масло сливочное – 20 г;

– аджика, томатная паста – по 1 ст. л. с горкой;

– хмели-суннели – 1,5 ч. л.;

– лавровые листья;

– кориандр, шафран имеретинский – по 1 ч. л.;

– чеснок – 2 зуб.;

– ткемали.

Для бульона:

– морковь, лук, болгарский перец – по 1 шт.;

– стебель лука порея или зеленый лук – 1 шт.

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Способ приготовления:

Растопите половину сливочного масла с растительным маслом в кастрюле, обжарьте ребра до зарумянивания. Добавьте половину моркови, половину луковицы, половину болгарского перца, немного порея или зеленого лука. Налейте воду, чтобы она покрывала мясо на два пальца. Варить под крышкой до готовности мяса. Нарежьте лук средним кубиком. Обжарьте на сливочном масле до мягкости. Нарежьте зелень, измельчите помидоры. Томатную пасту добавьте в лук и прогрейте в течение 5 минут. Добавьте аджику и специи, перемешайте. Добавьте помидоры, перемешайте. Посолите, снимите с огня. Вытащите овощи из бульона, мясо нарежьте и отправьте обратно в бульон. Рис промойте. В бульон добавьте заправку, лавровые листья, зелень и пропущенный через пресс чеснок. Всыпьте рис, варите десять минут. Добавьте ткемали по вкусу. Уберите лавровые листья и оставьте на 10 – 15 минут отдохнуть. Подавайте с зеленью.

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