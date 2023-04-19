Рецепт традиционного супа харчо: секреты приготовления из Грузии
Традиционно суп харчо готовят из говядины. В переводе с грузинского харчо означает "говяжий суп".
Секреты приготовления:
Мясо. Для харчо берите мясо на кости с жиром. Лучше всего – говяжьи ребра.
Обжарка мяса. Перед варкой бульона обжарьте мясо. Это придаст супу особый аромат.
Вода. Не лейте много воды в харчо. Суп должно быть густым и наваристым.
Кипяток. Держите его под рукой на случай, если харчо получится густой. Делать это нужно в конце, когда сварится рис.
Соус ткемали. Он придаст супу нужную кислинку. Добавляйте ткемали понемногу. Чайная ложка – размешать и попробовать и так далее.
Ингредиенты:
– говяжьи ребра – 600-700 г;
– рис – 50-100 г;
– помидоры – 150 г;
– лук – 2 шт.;
– петрушка, кинза, укроп;
– масло сливочное – 20 г;
– аджика, томатная паста – по 1 ст. л. с горкой;
– хмели-суннели – 1,5 ч. л.;
– лавровые листья;
– кориандр, шафран имеретинский – по 1 ч. л.;
– чеснок – 2 зуб.;
– ткемали.
Для бульона:
– морковь, лук, болгарский перец – по 1 шт.;
– стебель лука порея или зеленый лук – 1 шт.
Читайте также: Как спасти пересоленный суп.
Способ приготовления:
- Растопите половину сливочного масла с растительным маслом в кастрюле, обжарьте ребра до зарумянивания.
- Добавьте половину моркови, половину луковицы, половину болгарского перца, немного порея или зеленого лука.
- Налейте воду, чтобы она покрывала мясо на два пальца. Варить под крышкой до готовности мяса.
- Нарежьте лук средним кубиком. Обжарьте на сливочном масле до мягкости.
- Нарежьте зелень, измельчите помидоры.
- Томатную пасту добавьте в лук и прогрейте в течение 5 минут. Добавьте аджику и специи, перемешайте.
- Добавьте помидоры, перемешайте. Посолите, снимите с огня.
- Вытащите овощи из бульона, мясо нарежьте и отправьте обратно в бульон.
- Рис промойте. В бульон добавьте заправку, лавровые листья, зелень и пропущенный через пресс чеснок.
- Всыпьте рис, варите десять минут. Добавьте ткемали по вкусу.
- Уберите лавровые листья и оставьте на 10 – 15 минут отдохнуть. Подавайте с зеленью.
Напомним, мы уже писали о том, как правильно приготовить борщ.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !