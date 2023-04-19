Рецепт традиційного супу харчо: секрети приготування з Грузії

Традиційно суп харчо готують з яловичини. У перекладі з грузинської харчо означає "яловичий суп".

Секрети приготування:

М'ясо. Для харчо беріть м'ясо на кістці з жиром. Найкраще – яловичі ребра.

Обсмаження м'яса. Перед варкою бульйона обсмажте м'ясо. Це надасть супу особливого аромату.

Вода. Не лийте багато води в харчо. Харчо має бути густим і наваристим.

Окріп. Тримайте його під рукою на випадок, якщо харчо вийде загустим. Робити це потрібно в кінці, коли звариться рис.

Соус ткемалі. Він надасть супу потрібної кислинки. Додавайте ткемалі потроху. Чайна ложка – розмішати та спробувати і так далі.

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Інгредієнти:

– яловичі ребра – 600-700 г;

– рис – 50-100 г;

– помідори – 150 г;

– цибуля – 2 шт.;

– петрушка, кінза, кріп;

– масло вершкове – 20 г;

– аджика, томатна паста – по 1 ст. л. з гіркою;

– хмелі-сунелі – 1,5 ч. л.;

– лаврове листя;

– коріандр, шафран імеретинський – по 1 ч. л.;

– часник – 2 зуб.;

– ткемалі.

Для бульйону:

– морква, цибуля, болгарський перець – по 1 шт.;

– стебло цибулі порея або зелена цибуля – 1 шт.

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Спосіб приготування:

Розтопіть половину вершкового масла з олією у каструлі, обсмажте ребра до зарум'янювання. Додайте половину моркви, половину цибулини, половину болгарського перцю, трохи порею чи зеленої цибулі. Налийте води, щоб вона покривала м'ясо на два пальці. Варіть під кришкою до готовності м'яса. Наріжте цибулю середнім кубиком. Обсмажте на вершковому маслі до м'якості. Наріжте зелень, подрібніть помідори. томатну пасту додайте до цибулі та прогрійте впродовж п'ять хвилин. Додайте аджику та спеції, перемішайте. Додайте помідори, перемішайте. Посоліть, зніміть з вогню. Витягніть овочі з бульйону, м'ясо наріжте та відправте назад у бульйон. Рис промийте. У бульйон додайте заправку, лаврове листя, зелень та пропущений через прес часник. Всипте рис, варіть десять хвилин. Додайде ткемалі за смаком. Приберіть лаврове листя та залишити на 10 – 15 хвилин відпочити. Подавайте із зеленню.

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