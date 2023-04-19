Рецепт традиційного супу харчо: секрети приготування з Грузії
Традиційно суп харчо готують з яловичини. У перекладі з грузинської харчо означає "яловичий суп".
Секрети приготування:
М'ясо. Для харчо беріть м'ясо на кістці з жиром. Найкраще – яловичі ребра.
Обсмаження м'яса. Перед варкою бульйона обсмажте м'ясо. Це надасть супу особливого аромату.
Вода. Не лийте багато води в харчо. Харчо має бути густим і наваристим.
Окріп. Тримайте його під рукою на випадок, якщо харчо вийде загустим. Робити це потрібно в кінці, коли звариться рис.
Соус ткемалі. Він надасть супу потрібної кислинки. Додавайте ткемалі потроху. Чайна ложка – розмішати та спробувати і так далі.
Інгредієнти:
– яловичі ребра – 600-700 г;
– рис – 50-100 г;
– помідори – 150 г;
– цибуля – 2 шт.;
– петрушка, кінза, кріп;
– масло вершкове – 20 г;
– аджика, томатна паста – по 1 ст. л. з гіркою;
– хмелі-сунелі – 1,5 ч. л.;
– лаврове листя;
– коріандр, шафран імеретинський – по 1 ч. л.;
– часник – 2 зуб.;
– ткемалі.
Для бульйону:
– морква, цибуля, болгарський перець – по 1 шт.;
– стебло цибулі порея або зелена цибуля – 1 шт.
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Спосіб приготування:
- Розтопіть половину вершкового масла з олією у каструлі, обсмажте ребра до зарум'янювання.
- Додайте половину моркви, половину цибулини, половину болгарського перцю, трохи порею чи зеленої цибулі.
- Налийте води, щоб вона покривала м'ясо на два пальці. Варіть під кришкою до готовності м'яса.
- Наріжте цибулю середнім кубиком. Обсмажте на вершковому маслі до м'якості.
- Наріжте зелень, подрібніть помідори.
- томатну пасту додайте до цибулі та прогрійте впродовж п'ять хвилин. Додайте аджику та спеції, перемішайте.
- Додайте помідори, перемішайте. Посоліть, зніміть з вогню.
- Витягніть овочі з бульйону, м'ясо наріжте та відправте назад у бульйон.
- Рис промийте. У бульйон додайте заправку, лаврове листя, зелень та пропущений через прес часник.
- Всипте рис, варіть десять хвилин. Додайде ткемалі за смаком.
- Приберіть лаврове листя та залишити на 10 – 15 хвилин відпочити. Подавайте із зеленню.
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