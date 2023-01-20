Як врятувати пересолений суп: перевірені поради від професіоналів

Якщо ви випадково пересолили суп – не варто сильно засмучуватися, адже їжі можна легко повернути нормальний смак. Ніхто з домашніх навіть не запідозрить, що на кухні щось пішло не за планом. Ми зібрали найпопулярніші лайфхаки кухарів, які допоможуть врятувати пересолений суп, а також з'ясували, як не допустити цієї помилки при готуванні.

Розбавте страву

Кип'ячена вода. Її додають у пропорції трохи більше третини від загального обсягу. Потім суп доводять до кипіння. Наприкінці приготування страву злегка приправляють спеціями, щоб посилити її смак та аромат.

Бульйон. У суп можна додавати овочевий, м'ясний чи рибний – залежно від типу страви. Є господині, які спеціально заморожують порції бульйону, щоб потім використати у подібних ситуаціях.

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Ще врятувати страву, надто щедро присмачену приправою, допоможе такий самий суп, але без солі. Зваріть додаткову порцію, не підсолюючи, а потім змішайте. Цей спосіб дозволить повернути потрібний смак навіть борщу, для якого так важлива насиченість і густота.

Використайте продукти, що вбирають сіль

Досвідчена господиня, яка пересолила суп, швидко вирішує проблему за допомогою чарівних продуктів. Головний серед них – картопля. Коли він вариться, то вбирає зайву сіль, таким чином роблячи їжу пріснішою.

Очистіть і покладіть у каструлю картоплю, проваріть 10 хвилин і заберіть. Чим картопля більша, тим більше вбере у собі надлишків солі.

Аналогічно картоплі працює і цибуля. Головку потрібно очистити і повністю опустити в бульйон на 7 - 10 хвилин суп швидко стане менш солоним.

Зайву сіль добре усувають крупи – особливо рис – та макаронні вироби. Якщо варите суп з такими інгредієнтами і він не дуже густий, просто додавайте їх у міру потреби. Якщо поміняти консистенцію страви не можна, покладіть 2-3 ложки крупи в марлю і опустіть на 5-10 хвилин, потім вийміть.

Ви також можете використати наступні продукти, але додавайте їх з обережністю:

Сире яйце. Підходить для рибних, курячих та овочевих бульйонів.

Борошно. Можна додавати до супів-пюре.

Хлібний м'якуш. Його кладуть у тканину, після варіння видаляють із супу та викидають. Будьте обережнішими, оскільки хліб швидко розм'якшується і може зіпсувати смак супу.

Замаскуйте сіль

Це чудовий спосіб, якщо господиня пересолила суп. Будуть потрібні інгредієнти з сильним смаком, які перекриють яскравий солоний смак супу. Можна використовувати:

1 – 2 чайні ложки цукру

2 – 3 г лимонної кислоти

1 – 2 чайні ложки лимонного соку

1 – 2 чайні ложки яблучного оцту

2 – 3 чайні ложки сухого білого вина

Зробити суп менш солоним здатне і десертне вино, але воно внесе до страви солодкість, яка не завжди доречна.

Врятувати суп може свіжа чи суха зелень. Вона відтіняє аромат і робить пересол менш помітним. У розсольник, гречаний та квасоляний суп доречно додати томатну пасту або помідорний сік. Виправити смак надто солоного молочного або грибного супу, у тому числі пюре, здатне молоко зі сметаною.

Компонент, яким ви хочете видалити з страви зайву сіль, потрібно вводити поступово, перевіряючи смак.

Як не пересолити суп

Додайте сіль у кінці варіння. Холодна рідина при кипінні випаровується, тому страва стає більш солоною та густою.

Додайте сіль частинами при введенні нових інгредієнтів.

Не соліть суп, якщо в ньому вариться копчена грудинка, консерви, сир та інші компоненти з насиченим смаком.

Консервовану квасолю чи горошок промийте проточною водою перед тим, як додати до супу. Це допоможе знизити солоність.

Замість готових приправ у пакетиках беріть свіжу зелень та прянощі окремо. Уважно читайте склад спецій – у міксах вже може бути сіль.

Краще готувати недосолену їжу, адже смаки у всіх різні. Нехай домочадці самі підсолюють собі суп прямо у порційній тарілці.

Нагадаємо, далеко не всім вдається приготувати пюре правильно. Замість повітряної страви виходить несмачна, водяниста, або навпаки клейка маса і часто з грудочками. UAportal розповів про 6 помилок, які псують страву.

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