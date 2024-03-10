Секрет здоровья и долголетия: ученые назвали дневную норму шагов

Последнее исследование, проведенное Центром Чарльза Перкинса при Сиднейском университете в Австралии, выявило, что активность в форме 10 тысяч шагов ежедневно может существенно снизить негативное влияние сидящего труда на здоровье. Оно основано на изучении данных более 72 тысяч участников.

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Материал опубликован в Британском журнале спортивной медицины. Как отмечается, увеличение количества шагов до 10 тысяч ежедневно может снизить риск преждевременной смерти на 39% и риск сердечно-сосудистой системы на 21%, независимо от времени, проведенного в сидячей позе.

Это первое исследование, объективно оценившее влияние количества шагов на здоровье человека, используя мобильные трекеры активности, в условиях преимущественно сидячего образа жизни.

Доктор Мэтью Ахмади, являющийся главным автором и ученым в этом исследовании, подчеркнул значимость любой физической активности. Он призвал людей увеличивать ежедневное количество шагов, чтобы противодействовать вредным эффектам сидящего образа жизни.

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Эммануэль Стаматакис, профессор и руководитель исследовательского центра Mackenzie, отметил, что анализ данных о количестве шагов может быть полезен медицинским работникам и общественным организациям для точного мониторинга уровня физической активности и формирования соответствующих рекомендаций по здоровому образу жизни.

Согласно данным из биомедицинской базы UK Biobank, в рамках исследования более 72 тысяч участников использовали акселерометры на запястьях для оценки активности. В среднем, количество шагов в день составляло 6222, но те, кто совершал от 9000 до 10000 шагов, имели значительно меньший риск преждевременной смерти и сердечных заболеваний.

Эти результаты подчеркивают необходимость активного образа жизни, особенно для работающих в офисе, и могут служить основой для создания общих рекомендаций по повышению физической активности в обществе.

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